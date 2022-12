Nasce Europe Direct Catania, un ponte tra la Sicilia e Bruxelles

Il progetto, che vede protagonista l’Ong e-Medine, sarà presentato il 16 dicembre

CATANIA – Tutto pronto per il lancio del centro Europe Direct Catania, importante “nodo” della rete promossa e coordinata dalla Commissione europea. La mission di EDCT è favorire la partecipazione dei cittadini alla democrazia europea. L’attività è quindi tesa a facilitare la comprensione del funzionamento della UE utilizzando politiche attive ed inclusive. Europe Direct Catania organizza il suo primo evento venerdì 16 dicembre alle 17:30 presso l’aula magna di Palazzo delle Scienze. Per saperne di più il QdS ha intervistato Giuseppe Ursino, presidente dell’Ong Osservatorio e-Medine a cui la Commissione Europea ha affidato la gestione di Europe Direct Catania.

Presidente Ursino, ci racconta la realtà di e-Medine che ha dato vita ad Europe Direct Catania?

“La nostra è una scommessa sul futuro dell’Europa della quale cerchiamo di fare conoscere i valori di fondo, un focus che ci caratterizza sin dalla nostra fondazione nel 2008. Abbiamo convintamente sempre promosso valori quali democrazia, tolleranza religiosa, parità di genere e sostenibilità ambientale. Nella nostra vision la Sicilia, oltre a esser l’estremo sud dell’Europa, è soprattutto al centro del Mediterraneo”.

Quali sono gli obiettivi di Europe Direct Catania?

“Saremo un’ ‘antenna’ della Commissione europea in Sicilia. La nostra azione si orienterà in due direzioni. Da un lato facendo conoscere ai cittadini le opportunità che l’Europa fornisce. Dall’altro rappresentando in Commissione europea le istanze e i sentimenti dei siciliani. Da parte del nostro staff c’è sincero entusiasmo perché noi crediamo nell’Europa come futura grande madrepatria per tutti i cittadini europei”.

Qualche informazione sull’evento del 16 dicembre?

“Saranno presenti autorevoli relatori, scelti tra le istituzioni educative e del terzo settore. Sarà un momento di confronto e di dibattito. Abbiamo in mente già un piano di attività fino al 2025. Vogliamo coinvolgere le forze cruciali del territorio per valorizzare insieme i valori europei e le tante opportunità fornite dalla Commissione Europea. Chiunque condivide la nostra mission potrà nei prossimi anni diventar un compagno di viaggio”.