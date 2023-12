Nasconde 65 involucri contenenti droga in una buca del terreno, un arresto nel Siracusano

Il 35enne è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 35enne del luogo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli dei carabinieri

A seguito di mirato servizio svolto nelle zone della città dove è più frequente il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno rinvenuto 65 involucri contenenti, complessivamente, 30 grammi circa tra crack, cocaina, marijuana e hashish in una buca scavata in un terreno che è nella disponibilità dell’uomo. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio.

Il provvedimento

Dopo le formalità di rito, il 35enne è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.