Polo industriale di Siracusa, presentati i dati sulla sostenibilità

I numeri delle 10 più importanti aziende dell’area illustrati alla Camera di commercio. L’assessore Tamajo: “Una chiara dichiarazione di impegno a bilanciare lo sviluppo con la tutela dell’ambiente”

SIRACUSA – Stabilità economica, sociale ed ambientale. E’ quanto si evince dai dati del Rapporto di sostenibilità del polo industriale presentato presso la sede della Camera di Commercio di Siracusa. Le 10 grandi aziende dell’area industriale che hanno partecipato alla terza edizione del Rapporto rappresentano il 90% dell’intera zona industriale e il 55% del PIL provinciale.

Incremento dei fatturati rispetto al biennio precedente

L’uscita dalla pandemia con la ripresa della domanda e l’inizio della guerra in Ucraina con l’innalzamento dei prezzi del petrolio, hanno determinato un incremento dei fatturati rispetto al biennio precedente. Nel 2022 il valore aggiunto globale lordo ha raggiunto i 3,5 miliardi di euro e il valore economico trasferito alle “imprese terze” è passato da 472 a 508 milioni di euro (+8%).

Miglioramento continuo dei consumi energetici

I risultati dimostrano una applicazione costante del miglioramento continuo dei consumi energetici: meno 40% del consumo di combustibili solidi, meno 10% del fabbisogno di energia elettrica e meno 17% del consumo di gas metano. Il quadro della forza lavoro nelle aziende per gli anni 2020, 2021 e 2022 presenta un costante mantenimento di addetti con una marginale fluttuazione numerica dovuta ai normali assestamenti delle attività interne con oltre tremila occupati diretti e quattromila dell’indotto; 0,2 l’indice di frequenza degli infortuni sul lavoro, 40 volte inferiore alla media dell’industria chimica.

Gli obiettivi dei prossimi due anni per il Polo industriale

Nei prossimi due anni il Polo industriale siracusano continuerà ad affrontare queste tematiche, non dimenticando la logica del miglioramento continuo, e prefiggendosi i seguenti obiettivi a breve termine: formazione su nuove competenze, impiego delle risorse del territorio, parità di genere, zero infortuni e mantenimento degli standard ambientali, dell’uso delle falde e del riciclo dei rifiuti.

Anche quest’anno il “Rapporto di sostenibilità del Polo industriale di Siracusa” comprende la sezione dedicata alle imprese associate a Confindustria Siracusa che hanno deciso di aderire al progetto di rendicontazione attraverso le Sezioni merceologiche di appartenenza. Il Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, ha affermato che “l’impresa deve non solo perseguire il profitto ma anche contribuire ad uno sviluppo sostenibile delle comunità. La significativa mole di dati del rapporto conferma la volontà di Confindustria di dialogare col territorio in piena trasparenza. Per la transizione energetica sarà essenziale l’accesso ai fondi pubblici italiani ed europei e una normativa per una transizione ragionevole che comprenda anche le imprese hard to abate”.

L’Assessore regionale all’Ambiente, Elena Pagana, ha detto che “in Giunta Regionale hanno predisposto e approvato il piano strategico dello Sviluppo Sostenibile con 6 obiettivi strategici con i bandi attuativi per le imprese del territorio siciliano”.

L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edmondo Tamajo, ha evidenziato che “Questo Rapporto è un impegno tangibile verso un futuro migliore per le generazioni a venire. È una chiara dichiarazione di impegno a bilanciare lo sviluppo industriale con la tutela dell’ambiente e del tessuto sociale. In questo momento l’assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana può agire in diversi modi per promuovere la sostenibilità economica, sociale, ambientale e la transizione energetica”.