Nasconde in casa cocaina e marijuana, arrestato 38enne nel Palermitano

Il Gip ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria

I carabinieri della Compagnia di Partinico hanno arrestato un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli dei carabinieri

Nel corso di un controllo straordinario in uno dei quartieri più difficili della cittadina, realizzato con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo, i militari hanno proceduto al controllo dell’indagato, perquisendone l’abitazione. L’attività ha consentito di rinvenire più di 50 dosi tra cocaina e marijuana, pronte per la vendita, oltre a vario denaro contante, bilance di precisione e diverso materiale per il confezionamento delle sostanze.

Il provvedimento

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.