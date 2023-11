Nascondeva marijuana nel sottoscala, arrestato 23enne nel Messinese

I militari hanno trovato oltre 75 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari

Nascondeva la droga nel sottoscala della sua casa ad Acquedolci, in provincia di Messina. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 58 anni, dopo aver seguito per giorni i suoi movimenti e averlo osservato spesso in compagnia di giovani noti come assuntori di droghe.

I controlli dei carabinieri

Nel sottoscala della sua casa, i militari hanno trovato oltre 75 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.