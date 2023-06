“Mare fuori” ma non solo: tutti i vincitori dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2023

In attesa della premiazione del 17 giugno, annunciate le serie vincitrici della competizione.

In attesa della premiazione la cui cerimonia si svolgerà sabato 17 giugno al Teatrino di Corte di Palazzo Reale, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, sono stati annunciati i primi vincitori dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2023.

Le serie selezionate quest’anno e candidate sono state circa una trentina tra quelle andate in onda dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023. Le serie candidate ai Nastri D’Argento e i premi speciali sono state scelte dal Direttivo presieduto da Laura Delli Colli e composto da Fulvia Caprara (Vicepresidente), Oscar Cosulich, Maurizio di Rienzo, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga e Stefania Ulivi. Nel Direttivo Romano Milani, Segretario generale e Franco Mariotti (Sindaco).

Nastri d’Argento Grandi Serie 2023, i vincitori

Tra i nomi dei premiati spiccano: “Esterno Notte” di Marco Bellocchio e “Mare Fuori“, con i riconoscimenti come miglior attore a attrice protagonisti andati a Fabrizio Gifuni e a Margherita Buy.

Nei premi speciali rilevano, invece, un Nastro per i primi 30 anni di successi di “Lux Vide” guidata da Matilde e Luca Bernabei – leader in Europa e oggi nel gruppo internazionale Fremantle – che celebra tra creatività e impresa un’eccellenza internazionale dall’anima italiana, molto amata dal pubblico; e il Nastro della legalità-Serie a “Tutto per mio figlio” di Umberto Marino (Rai Fiction), protagonista Giuseppe Zeno, per il forte impegno sociale assegnato in sinergia con Trame – Festival dei libri sulle mafie sul quale il SNGCI ha dichiarato: “Un premio che sottolinea l’attenzione speciale al ‘cinema civile’ dei Giornalisti Cinematografici Italiani siglando ancora una volta l’impegno costante dei cronisti di carta stampata, tv, radio e web per il cinema di qualità e la denuncia di ogni mafia”.

Il risultato è abbastanza positivo per le serie italiane che sono riuscite nell’anno appena trascorso a conquistare non solo il pubblico nazionale, ma anche quello internazionale che premia narrazione, produzione e protagonisti chiedendo a gran voce sequel e nuove stagioni.

Di seguito, ecco l’elenco dei vincitori dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2023

SERIE DELL’ANNO: MARE FUORI – stagione 3 (RAI FICTION)

MIGLIOR SERIE: ESTERNO NOTTE (RAI FICTION)

MIGLIOR SERIE ‘CRIME’: LA LEGGE DI LIDIA POËT (NETFLIX)

MIGLIOR SERIE ‘DRAMEDY’: PRISMA (PRIME VIDEO)

MIGLIOR SERIE COMMEDIA: CALL MY AGENT – ITALIA (SKY)

DOCUSERIE: CIRCEO (PARAMOUNT+ e RAI FICTION)

MIGLIOR FILM TV: FILUMENA MARTURANO (RAI FICTION)

ATTRICE PROTAGONISTA: Margherita BUY – Esterno notte (RAI FICTION)

ATTORE PROTAGONISTA: Fabrizio GIFUNI – Esterno notte (RAI FICTION)

ATTRICE NON PROTAGONISTA: Valentina BELLÈ – The good mothers (DISNEY+)

ATTORE NON PROTAGONISTA: Andrea PENNACCHI – Tutto chiede salvezza (NETFLIX)

Di seguito i vincitori dei premi speciali:

SOLO PER PASSIONE – LETIZIA BATTAGLIA FOTOGRAFA (RAI FICTION)

FRANCESCA COMENCINI Per la direzione artistica di Django (SKY)

PAOLO SORRENTINO Guest star in Call my agent – Italia (SKY)

NASTRO DELLA LEGALITÀ-SERIE TUTTO PER MIO FIGLIO (RAI FICTION)

LUX VIDE Per i primi 30 anni di successi

Immagine di repertorio