Nations League 2023, sarà Spagna-Italia in semifinale

Sorteggiate a Nyon le semifinali di Nations League 2022-2023: come nel 2021, sarà ancora Spagna contro Italia

Le Finals della Nations League 2022/2023 hanno preso ufficialmente forma.

A Nyon, infatti, sono state sorteggiate le due semifinali che vedranno fronteggiarsi le 4 Nazionali qualificatesi all’ultimo atto del torneo.

Sarà ancora Spagna-Italia: Olanda-Croazia l’altra semifinale

Come nel 2021, sarà ancora Spagna-Italia, con gli azzurri che avranno la chance di poter vendicare la sconfitta subita per 2-1 a San Siro in una sfida che vide protagonisti Ferran Torres (autore di una doppietta) e Lorenzo Pellegrini.

L’altra semifinale, invece, vedrà di scena il match tra Olanda e Croazia.

Tutta la fase finale si svolgerà nei Paesi Bassi, suddivisa tra le città di Rotterdam ed Enschede.

Le vincenti delle due semifinali, in programma il 14 e 15 giugno, si sfideranno nella finalissima del 18, mentre le sconfitte andranno a contendersi il 3° e 4° posto.

Il programma delle Finals di Nations League

Semifinali:

Semifinale 1 (Olanda-Croazia), mercoledì 14 giugno ore 20,45 (De Kuip, Rotterdam)

Semifinale 2 (Spagna-Italia), giovedì 15 giugno ore 20.45 (De Grolsch Veste, Enschede)

Finali:

Finale 3°/4° posto, domenica 18 giugno ore 15 (stadio De Grolsch Veste, Enschede)

Finalissima, domenica 18 giugno ore 20.45 (stadio Feijenoord, Rotterdam)