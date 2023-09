L’8 settembre si celebra la Natività della Vergine Maria: la storia e la preghiera

La "Festa della Bambina" dell'8 settembre: ecco cosa si celebra e la preghiera da dedicare alla Vergine Maria.

L’8 settembre, al posto del consueto santo del giorno, la Chiesa Cattolica e quella Ortodossa celebrano la Natività della Beata Vergine Maria.

Ecco tutte le curiosità sulla giornata e la preghiera da recitare in questa giornata.

Natività della Beata Vergine Maria: cos’è e la preghiera

Nella giornata dell’8 settembre si ricorda la nascita della Vergine Maria “per liberare gli uomini dall’antica schiavitù del peccato”. Secondo la tradizione tramandata dal Protovangelo di Giacomo, uno dei vangeli apocrifi, Maria è nata da Gioacchino ed Anna. Si tratta di una ricorrenza molto sentita sia nella tradizione cattolica che in quella ortodossa.

Festeggiano l’onomastico tutti coloro che si chiamano Maria e Mario. Ecco la preghiera da dedicare alla Vergine Maria in occasione del ricordo della sua nascita (dal sito del Vaticano, recitata da Papa Giovanni Paolo II nel 1980). Nei giorni precedenti si recita anche una novena.

O Vergine nascente,

speranza e aurora di salvezza al mondo intero,

volgi benigna il tuo sguardo materno a noi tutti,

qui riuniti per celebrare e proclamare le tue glorie!

O Vergine fedele,

che sei stata sempre pronta e sollecita ad accogliere, conservare e meditare la Parola di Dio,

fa’ che anche noi, in mezzo alle drammatiche vicende della storia,

sappiamo mantenere sempre intatta la nostra fede cristiana,

tesoro prezioso tramandatoci dai Padri!

O Vergine potente,

che col tuo piede schiacci il capo del serpente tentatore,

fa’ che realizziamo, giorno dopo giorno, le nostre promesse battesimali, con le quali abbiamo rinunziato a Satana, alle sue opere ed alle sue seduzioni,

e sappiamo dare al mondo una lieta testimonianza della speranza cristiana.

O Vergine clemente,

che hai sempre aperto il tuo cuore materno alle invocazioni dell’umanità, talvolta divisa dal disamore ed anche, purtroppo, dall’odio e dalla guerra, fa’ che sappiamo sempre crescere tutti, secondo l’insegnamento del tuo figlio, nell’unità e nella pace, per essere degni figli dell’unico Padre celeste.

Amen!

Come si festeggia

La festa per la Natività di Maria è nata prima in Oriente e poi (intorno all’VIII secolo) nella Chiesa d’Occidente. Il culto è particolarmente sentito nelle aree di religione ortodossa, ma sono diverse le celebrazioni e le manifestazioni di devozione popolare alla Bambina in Italia. Tra le più celebri, ricordiamo la Festa della Madonna di Ognina (a Catania), particolarmente sentita da tutto il popolo etneo devoto alla “Bambina”.

