Naufragio migranti al largo della Grecia, un morto e 47 salvati

La barca a vela sulla quale si trovavano si è schiantata sulle rocce ed è parzialmente affondata

Un migrante è morto e altri 47 sono stati tratti in salvo dopo che la barca a vela sulla quale si trovavano si è schiantata sulle rocce ed è parzialmente affondata vicino all’estremità meridionale della regione greca del Peloponneso, circa 250 chilometri a sud di Atene.

Come riportano i media locali, la guardia costiera ha reso noto che i migranti – 15 uomini, 16 donne e 16 minori – sono stati localizzati dopo essere riusciti a raggiungere una spiaggia e chiedere aiuto. Oltre alla persona che ha perso la vita, quattro bambini e tre donne sono stati ricoverati in osservazione. La nazionalità dei migranti non è stata comunicata.