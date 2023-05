Nazionale siciliana, tutto pronto per la Sikelia Cup: l’ex Arsenal Mannone tra i pre-convocati

Il trofeo di calcio tra le Nazionali Maggiori di Sicilia e Corsica è in programma sabato 10 giugno allo Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta

Proseguono i preparativi per la Sikelia Cup, il trofeo di calcio tra le Nazionali Maggiori di Sicilia e Corsica in programma sabato 10 giugno allo Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta. Il trofeo costituisce uno degli appuntamenti più attesi del calendario 2023 del circuito extra-FIFA, coinvolgendo atleti professionisti militanti nei campionati italiano e francese.

La Sikelia Cup

L’evento ha ottenuto il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo guidato da Elvira Amata e di quello al Territorio e l’Ambiente presieduto da Elena Pagana in virtù delle sue positive ricadute turistiche e di valorizzazione dell’isola. Un programma vasto e non limitato al calcio giocato quello pensato dagli organizzatori. Il 6 giugno sarà la giornata d’inizio dei raduni delle due Nazionali a Cefalù ma anche l’inizio degli eventi promozionali connessi tra iniziative culturali, turistiche, sociali e di cooperazione internazionale volte a valorizzare le eccellenze locali, i comuni e i territori coinvolti.

Frutto del partenariato della Sicilia F.A. con l’Ente Parco delle Madonie – unica area naturale protetta della Sicilia inclusa nella Rete Globale dei Geoparchi UNESCO – nonché del protocollo d’intesa stipulato con il Comune di Caltanissetta che ospiterà il principale evento sportivo. Per la Nazionale Siciliana guidata da Giovanni Marchese si tratterà del secondo grande evento organizzato in Sicilia dopo la Antudo Cup andata in scena la scorsa estate a Mazara del Vallo contro la Nazionale della Sardegna, battuta per 4-1 dalla rappresentativa siciliana.

Un evento, quello della Sikelia Cup, che rappresenterà una alternativa al Campionato Europeo di calcio per Nazionali organizzato in un primo momento dalla Confederation of Independent Football Association (CONIFA) dal 3 all’11 giugno 2023 nella Repubblica di Cipro del Nord e che non andrà in scena a causa di problematiche connesse con gli eventi sismici che hanno interessato la Turchia, la Siria e tutta l’area il 6 febbraio scorso.

Marchese: “Il movimento sta crescendo”

Panchina della formazione affidata al CT Giovanni Marchese, capitano del Catania ed ex terzino sinistro col vizio del gol nelle sue 138 apparizioni in Serie A. “Tante società importanti ci hanno dato la disponibilità nelle pre-convocazioni che abbiamo stilato con la nazionale. Tra questi, anche calciatori di Serie A e Serie B avevano dato il loro ok per partecipare alla Sikelia Cup, un segnale di come il movimento stia crescendo in modo considerevole”.

La data stabilita per la disputa del match ha rappresentato più di un problema per diversi calciatori, come conferma il mister: “Alcuni dei calciatori chiamati non potranno essere presenti perché ancora impegnati nei play off per arrivare in Serie A, altri non riuscirebbero a essere qui nelle date stabilite a causa di motivi logistici. Per altri ancora stiamo attendendo l’ok da parte delle società, alcune delle quali siciliane. Sono però tanti i talenti a disposizione della nazionale e saremo molto competitivi in campo”, ha aggiunto Marchese.

Mannone tra i pre-convocati

Per essere convocati in nazionale è necessario essere nati in Sicilia oppure avere genitori siciliani. Tra le altre modalità, essere residenti nell’isola da almeno cinque anni oppure essere nati in Sicilia anche da genitori stranieri, con uno Ius soli che si applica in ambito sportivo nel contesto CONIFA. L’obiettivo resta quello della competitività della nazionale ad alti livelli. Nelle precedenti uscite sono stati selezionati calciatori provenienti da Lega Pro, Serie D ed Eccellenza, ma i nomi di categorie superiori hanno cominciato ad avvicinarsi alla realtà siciliana.

Tra questi, quello di Vito Mannone, attuale portiere de Lorient, formazione di Ligue 1, nato in Lombardia ma con profonde radici siciliane da parte dei nonni. Mannone, portiere giramondo con varie esperienze in Inghilterra con l’Arsenal, formazione nella quale è cresciuto, ma anche Championship, MLS con i Minnesota United, Ligue 1 con Monaco e Allsvenskan con l’Esbjerg , non potrà rispondere alla pre-convocazione per la Sikelia Cup a causa di un infortunio che lo ha fermato ai box. Ma rappresenta un innesto di grandissimo livello in prospettiva per tutto il movimento della nazionale siciliana.