Neonato viene abbandonato davanti la clinica, il biglietto: “Ciao, mi chiamo Enea”

Un neonato di pochi giorni è stato abbandonato proprio il giorno di Pasqua davanti l’ingresso della Clinica Mangiagalli, a Milano.

Il piccolo pesa circa 2,6 chili ed è in buona salute.

La madre: “Gli voglio bene, ma non posso occuparmi di lui”

Accanto al bimbo, è stata rinvenuta una lettera:

“Ciao, mi chiamo Enea. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile”. A firmarla è la madre, rassicurando che il piccolo “è super sano e tutti gli esami fatti in ospedale sono ok”. La donna avrebbe scritto di volergli molto bene, ma di non potersi occupare di lui.