Neopatentato e ubriaco alla guida: dopo incidente con due feriti scatta la denuncia

Ritiro della patente e denuncia dopo il brutto sinistro con feriti ad Agrigento.

Neopatentato ubriaco coinvolto in un incidente stradale: è accaduto a San Leone, ad Agrigento, dove un 20enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Il bilancio del sinistro è di due feriti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 20enne – in possesso della patente da pochi mesi – si sarebbe messo alla guida con un tasso di alcol nel sangue pari a circa 1.5 (in realtà avrebbe dovuto essere pari a 0). In viale delle Dune, all’altezza di via Morandi, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in un incidente: con la sua Fiat Panda, infatti, il 20enne si sarebbe schiantato contro una Bmw serie 1. Le cause del sinistro sono ancora da accertare.

Il provvedimento

Il ventenne neopatentato, dopo l’incidente da ubriaco, è stato denunciato: per lui è scattato anche il ritiro della patente.

Il Codice della Strada

Negli scorsi mesi, il Governo ha approvato il nuovo Codice della Strada. Uno degli elementi di novità è stata la “stretta” per i neopatentati, che:

non possono superare i 100 km/h in autostrada a i 90 km/h nelle strade extraurbane;

in autostrada a i nelle strade extraurbane; guidare auto di grossa cilindrata;

non possono usare vetture elettriche o ibride plug-in con potenza specifica di 65 kilowatt per tonnellata;

non possono mettersi alla guida dopo aver assunto alcol (neopatentati fino ai 21 anni).

