Netflix, le novità in arrivo nel mese di aprile: tutti i titoli

La famosa piattaforma dà il benvenuto al mese di aprile con diverse novità nel proprio catalogo.

Se aprile è dolce dormire, per Netflix potrebbe declinarsi aprile anche in dolce poltrire. La piattaforma, infatti, cerca sempre di essere qualitativamente e quantitativamente soddisfacente per i suoi milioni di abbonati. Non è da meno per il mese di aprile. In catalogo, i milioni di abbonati troveranno moltissimi titoli inediti tra film, serie tv, stand up e documentari sui temi più variegati. Netflix ha pensato, quindi, di poter diventare un alleato nel tempo libero di aprile tra l’arrivo della nuova stagione, la noia e la pigrizia che assale.

FILM

Tremors – 1° aprile 2024

Nella sperduta cittadina di Perfection, gli amici Val e Earl scoprono che la comunità è minacciata da giganteschi vermi veloci, astuti e voraci nascosti nel sottosuolo.

Fabbricante di lacrime – 4 aprile 2024

Il libro bestseller è diventato un film per Netflix! Adottati insieme dopo un’infanzia difficile in un orfanotrofio, Nica e Rigel si rendono conto di essere legati da sentimenti imprevisti ma irresistibili.

Elvis – 6 aprile 2024

Elvis Presley trova fama e fortuna come re del rock’n’roll, mentre lotta per sfuggire al controllo del suo discutibile manager.

Scoop – 5 aprile 2024

È la testimonianza diretta del giornalismo tenace che ha reso possibile la famigerata chiacchierata con il Principe Andrew su BBC Newsnight. Dalla tensione delle complesse trattative della produttrice Sam McAlister con Buckingham Palace, fino alle sconvolgenti prove della scientifica con cui Emily Maitlis sfida il principe.

The Antisocial Network: la macchina della disinformazione – 5 aprile 2024

Mostra come un gruppo di adolescenti annoiati abbia costruito una comunità online per combattere la solitudine, finendo anche per distruggere il senso della realtà comune.

What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan – 10 aprile 2024

Un crimine violento ha scosso una tranquilla cittadina canadese: alcuni misteriosi intrusi sono entrati nella casa di una famiglia di immigranti vietnamiti terrorizzandoli e lasciando come unica testimone la figlia traumatizzata.

La ragazza delle renne – 12 aprile 2024

In Stolen la premiata scrittrice Ann-Helén Laestadius racconta le difficoltà di una giovane donna impegnata a difendere le proprie radici indigene in un mondo in cui la xenofobia è in aumento, i cambiamenti climatici minacciano l’allevamento delle renne e i giovani scelgono il suicidio in risposta alla disperazione collettiva.

Vicini davvero – 12 aprile 2024

Remake spagnolo con Aitana della commedia romantica francese del 2015 “Appuntamento al buio”. Lei è una giovane pianista che si prepara per un’audizione e lui è un inventore di giochi che ha bisogno di silenzio assoluto per concentrarsi.

Picchiarello al campo estivo – 12 aprile 2024

Dopo essere stato cacciato dalla foresta, Picchiarello pensa di aver trovato una casa per sempre al campo Woo Hoo, finché un ispettore non minaccia di chiudere il campo.

Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice – 19 aprile 2024

Riprende l’epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti, pronti a sacrificare tutto combattendo al fianco dei coraggiosi abitanti di Veldt per difendere un villaggio un tempo pacifico dove ha trovato rifugio chi ha perso la propria casa nella guerra contro il Mondo Madre.

City Hunter – 25 aprile 2024

La storia narra le avventure di Ryo Saeba, un noto “sweeper” che opera nella cruda criminalità della moderna Shinjuku a Tokyo. Equilibrando un atteggiamento tranquillo con una personalità divertente, Ryo affronta enormi sfide nel mondo della malavita.

SERIE TV

THE MAGIC PRANK SHOW with Justin Willman – 1° aprile 2024

Il famoso mago e comico Justin Willman usa le sue straordinarie capacità per realizzare scherzi ambiziosi, esilaranti e inediti. Con il suo team di bizzarri professionisti, Justin mette in scena situazioni assurde per aiutare persone comuni a spiazzare il prossimo e a regolare conti in sospeso.

Ripley – 4 aprile 2024

Tom Ripley, un truffatore che cerca di sopravvivere nella New York dei primi anni ’60, è assunto da un uomo benestante per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio girovago a tornare a casa. Accettando l’incarico Tom entra in una complessa realtà fatta di inganni, truffe e omicidi.

Neal Brennan: Crazy Good – 9 aprile 2024

Neal Brennan è davvero in forma e ti dirà lui stesso il perché. Come solo lui sa fare, Neal offre nuove prospettive su argomenti spassosi che vanno dalla mentalità dei miliardari alla criptovaluta, alle sue vedute in continua evoluzione sulla salute mentale e sui rapporti umani.

Anthracite – 10 aprile 2024

Nel 1994 il suicidio di massa di una setta in un villaggio delle Alpi domina le testate dei giornali. Trent’anni più tardi, l’omicidio di una donna uccisa nei rituali di questa strana comunità sconvolge il delicato equilibrio ristabilito dagli abitanti locali. Jaro Gatsi è il perfetto capro espiatorio: un giovane criminale arrivato nelle montagne per rimettere in sesto la propria vita e presto accusato dell’omicidio.

Ambizione – Terza Stagione – 11 aprile 2024

Un viso familiare finisce davanti alle telecamere, mentre vecchie alleanze si sgretolano, nuove relazioni sbocciano e la redazione subisce profondi cambiamenti.

Heartbreak High – Seconda Stagione – 11 aprile 2024

Una scoperta ha effetti devastanti per la popolarità di Amerie alla scuola superiore Hartley High e provoca una lite misteriosa ma molto pubblica con la sua migliore amica Harper. Con l’aiuto degli outsider Quinni e Darren, Amerie deve rifarsi una reputazione tra storie romantiche, sesso e delusioni amorose.

Un mondo di vita – 17 aprile 2024

Narrato nella versione originale dalla vincitrice di Oscar® Cate Blanchett, questo documentario percorre il globo per mostrare le creature straordinarie e gli ecosistemi grandi e piccoli che lavorano insieme per ricostruire e sostenere il nostro mondo vivente.

Dead Boy Detectives – 25 aprile 2024

Adolescenti nati a decenni di distanza che si incontrano nell’aldilà, Edwin e Charles sono migliori amici e fantasmi che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all’inferno e alla morte stessa. Con l’aiuto di una sensitiva di nome Crystal e della sua amica Niko riescono a risolvere alcuni dei casi paranormali più complessi del mondo dei mortali.

Fiasco – 30 aprile 2024

Raphael è un giovane e ambizioso regista che lavora al suo primo lungometraggio, ma la messa in scena sul set del dietro le quinte sconvolgerà i suoi piani scatenando il caos.