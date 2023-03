Netflix, arriva la “primavera” anche per film e serie TV: il catalogo di marzo 2023

Ritorni, novità e serie TV e film da non perdere: il programma del catalogo Netflix a marzo.

Con l’arrivo di marzo 2023, il catalogo di Netflix si aggiorna con nuovi prodotti cinematografici e seriali. Gli abbonati della piattaforma potranno sognare con storie d’amore originali, empatizzare con i personaggi e scoprire finalmente com’è andata a finire con l’arrivo delle nuove stagione. Oltre alla seconda parte di “You”, arriveranno anche le seconde stagioni di “Sex/Life” e Il suo regno e Incastrati.

Per quanto riguarda i film, Netflix si fa più romantico senza dimenticare mai il dramma.

Netflix, i film in programma a marzo 2023

Stanotte stiamo insieme – 1° marzo 2023

Una giornalista intrappolata in un matrimonio senza passione deve scegliere tra il marito distante ma premuroso e un ex fidanzato più giovane che è ritornato nella sua vita.

Il futuro in un bacio – 3 marzo 2023

Racconta la storia di Javier (Álvaro Cervantes), che all’età di sedici anni bacia una ragazza per la prima volta scoprendo che con un solo bacio riesce a vedere il futuro di una relazione prima di iniziarla, cosa che finora gli ha impedito di avere storie a lungo termine, perché è lui a concluderle prima che le cose inizino a peggiorare. Ma tutto cambia la sera in cui bacia Lucía (Silvia Alonso) e si vede felicemente sposato con figli, solo che è la ragazza del suo migliore amico (Gorka Otxoa).

Un’isola per cambiare – 8 marzo 2023

Zeynep Altin ha raggiunto il limite: lavora troppo e non è apprezzata dal marito, dalla figlia o dal padre anziano. Come se non bastasse, l’impresa di pompe funebri che si occupa dell’amata madre defunta l’ha vestita con un completo da uomo invece del suo abito preferito. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso per Zeynep, che da Monaco fugge su un’isola croata, nel cottage che la madre aveva acquistato in segreto anni fa sperando di ritrovare non solo pace e tranquillità, ma anche se stessa.

Luther: Verso l’inferno – 10 marzo 2023

Un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l’efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario.

Money Shot: la storia di Pornhub – su Netflix dal 15 marzo 2023

Pornhub ha cambiato radicalmente il modo di produrre e distribuire la pornografia consentendo ai creatori di contenuti erotici di raggiungere un vasto pubblico mentre la società ha guadagnato miliardi di dollari. Tuttavia, la piattaforma di intrattenimento per adulti più famosa di Internet è stata anche coinvolta in varie accuse, tra cui quella di condivisione di materiale non consensuale e di sfruttamento sessuale sul sito.

Era ora – 16 marzo 2023

In “Era Ora”, Dante (Edoardo Leo) e Alice (Barbara Ronchi) si amano alla follia. Peccato che lui sia la tipica persona che arriva sempre in ritardo e si barcamena a fatica tra i mille impegni quotidiani di lavoro e vita privata. Succede anche il primo giorno dei suoi quarant’anni, quando Dante si presenta in ritardo di ore alla sua festa di compleanno. A detta sua, la soluzione sembra a portata di mano: se lavorerà abbastanza, magari tra qualche anno sarà riuscito a comprarsi un po’ di tempo.

Due “appuntamenti” da non perdere il 17 marzo

Ecco due film che usciranno su Netflix il 17 marzo 2023.

L’elefante del mago – 17 marzo 2023

Durante la ricerca della sorella che non vede da tempo, il giovane Peter si imbatte in una veggente nella piazza del mercato e l’unica cosa che vuole chiederle è se sua sorella è ancora viva. Quando lei gli risponde che dovrà seguire un misterioso elefante, Peter intraprende uno straordinario percorso per completare tre incarichi all’apparenza impossibili che trasformeranno magicamente l’aspetto della sua città per sempre.

Noise – 17 marzo 2023

Matt, influencer e giovane genitore del neonato Julius, scopre un oscuro segreto appartenente al passato del padre colpito da demenza. Inizia così un’indagine approfondita che lo porterà ad aprire un vaso di Pandora pieno di segreti e a scatenare più drammi familiari del previsto.

Serie TV su Netflix, novità e ritorni a marzo 2023

SERIE TV

Cheat – Chi bara vince – 1° marzo 2023

Un’avvincente gara tra cervelli fatta di arguzia e menzogne spudorate, quattro coraggiosi giocatori mettono alla prova le loro conoscenze durante tre round, bluffando e raggirando per evitare l’eliminazione e accumulare un potenziale montepremi di oltre 50.000 sterline.

Sex/Life – Seconda Stagione – su Netflix dal 2 marzo 2023

Storia di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e il marito, che getta un nuovo sguardo provocatorio sull’identità e sul desiderio femminile.

Incastrati – Seconda Stagione – 2 marzo 2023

Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. Si ritrovano, ancora, incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne.

Next in Fashion – Seconda Stagione – 3 marzo 2023

Lo stilista e personaggio televisivo Tan France sarà affiancato da una copresentatrice: la superstar mondiale, top model e icona di stile Gigi Hadid. Un gruppo di stilisti emergenti e di grande talento gareggerà per aggiudicarsi il premio di 200.000 dollari e presentare le proprie creazioni al mondo intero.

Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla – 8 marzo 2023

Il Malaysian Airlines 370 aveva una rotta ordinaria: un volo notturno da Kuala Lumpur a Pechino con 239 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio. Tuttavia, in una notte priva di perturbazioni del 2014, il volo MH370 scompare definitivamente dai radar poco dopo il decollo. La scioccante sparizione di un aereo di linea fa scalpore, provoca risse e getta nella disperazione i familiari dei passeggeri, avviando una ricerca globale di risposte mai trovate.

Outlast – Gioco di squadra – 10 marzo 2023

Sedici lupi solitari devono affrontarsi a vicenda nella selvaggia natura dell’Alaska per cercare di accaparrarsi il milione di dollari in palio. In questo gioco spietato c’è una sola regola: per vincere dovranno giocare di squadra.

Ci pensa Ariyoshi! – 14 marzo 2023

Hiroiki Ariyoshi farà da assistente a dieci artisti e atleti professionisti lasciando che siano loro a presentare a rotazione il programma. Ciascun episodio è sviluppato intorno a un concetto e a un format unici, che mettono in risalto il talento peculiare dell’ospite di turno.

Tenebre e ossa – Seconda Stagione su Netflix dal 16 marzo 2023

Alina Starkov è in fuga. Questa icona di speranza che alcuni sospettano di tradimento è decisa a sconfiggere la Faglia d’Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Sostenuto da un nuovo e terrificante esercito di mostri delle tenebre all’apparenza indistruttibili e da temibili reclute Grisha, Kirigan è più pericoloso che mai. Per prepararsi ad affrontarlo, Alina e Mal riuniscono i loro nuovi formidabili alleati e attraversano tutto il continente per trovare due creature mitiche in grado di aumentare i poteri di lei.

Sky High: The Series – 17 marzo 2023

Una telefonata nel cuore della notte cambia per sempre il destino di Sole: Ángel, il marito leader di una banda di gangster è morto. La giovane vedova si ritrova all’improvviso sola, a prendersi cura del figlio e di diversi affari problematici, ma si rifiuta di tornare sotto la tutela del padre Rogelio, uno dei più grossi ricettatori di Madrid. Decisa a costruirsi una vita, Sole troverà nuovi alleati che la aiuteranno a risolvere il mistero delle morti che hanno segnato il suo destino, mentre si mette in contatto con la banda di ladri, ne guadagna la fiducia e finisce per organizzare rapine altrettanto ambiziose di quelle del passato.

Dance 100 – 17 marzo 2023

Leggendaria gara di street dance in cui otto affermati professionisti della danza competono per dimostrare di essere la prossima superstar della coreografia. Con l’aiuto di cento tra i migliori ballerini al mondo, i famosi Dance 100, i concorrenti devono creare, insegnare e mettere in scena eccezionali esibizioni di gruppo per stupire i giudici.

Il suo regno – Seconda Stagione su Netflix dal 22 marzo 2023

La serie segue la storia del leader religioso Emilio Vázquez Pena, che nella prima stagione avevamo lasciato come principale candidato alla presidenza dopo l’assassinio del rivale.

Città invisibile – Seconda Stagione – 22 marzo 2023

Nella prima serie live-action di Carlos Saldanha, un agente della polizia ambientale trova un legame tra la morte dell’amata moglie e la misteriosa apparizione su una spiaggia di Rio de Janeiro del cadavere di un delfino di acqua dolce, scoprendo così un mondo nascosto popolato da creature mitologiche del folklore brasiliano.

L’assedio di Waco – 22 marzo 2023

Racconta gli eventi accaduti nella città texana di Waco nel 1993, quando il leader di una setta religiosa David Koresh si è scontrato con il governo federale in un sanguinoso assedio durato 51 giorni. Il conflitto è iniziato con il più violento scontro a fuoco sul suolo americano dai tempi della guerra civile e si è concluso con un incendio infernale ripreso in diretta dalla TV nazionale.

Unstable – 30 marzo 2023

Ellis Dragon è un imprenditore di biotecnologie universalmente ammirato, eccentrico e narcisista che lavora per rendere il mondo un posto migliore. Ma è anche in caduta libera dal punto di vista emotivo. Suo figlio Jackson Dragon è l’esatto opposto.

Sandy Sciuto