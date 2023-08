Netflix, le nuove uscite di settembre 2023: film e serie tv

Tra i buoni propositi di settembre 2023, Netflix ha inserito tornare ad essere la piattaforma preferita per gli utenti. I film e le serie tv

Tra i buoni propositi di settembre, Netflix ha inserito tornare ad essere la piattaforma preferita per i tanti abbonati. Un compito arduo visto che dimenticare il dolce far niente delle vacanze sarà difficile, ma anche un’occasione che la piattaforma più usata al mondo ha voluto cogliere. Per settembre, il catalogo si aggiorna con le nuove stagioni di serie attese come Sex Education e Virgin River. Resta ancora la nostalgia per l’estate. Per tale ragione, su Netflix ci saranno delle commedie romantiche su adolescenti, ma anche film diventati evergreen che sapranno accontentare, come sempre, i gusti di ogni abbonato.

I film

Happy Ending – Il segreto della felicità – 1° settembre 2023 . Luna e Mink sono una coppia simbiotica arrivata al primo anniversario insieme. Mink non sa che Luna finge gli orgasmi dall’inizio della loro relazione e lei ha mantenuto il segreto così a lungo che non osa affrontare il discorso. Consapevoli dei suoi problemi, i suoi migliori amici la incoraggiano a sperimentare in camera da letto e Luna presenta a Mink un’idea eccitante: un triangolo.

Un giorno e mezzo – 1° settembre 2023. Per ricongiungersi con la figlia, Artan prende in ostaggio l’ex moglie Louise e intraprende con lei e l’agente di polizia Lukas un viaggio in auto travolgente e ricco di emozioni. L’avventura li porta ad attraversare la campagna svedese durante un’estate calda e con la polizia alle calcagna.

Boy Scouts of America: le verità nascoste – 6 settembre 2023. Attraverso interviste esclusive con informatori, vittime ed ex dipendenti dell’organizzazione, questo documentario investigativo rivela come Boy Scouts of America abbia tentato di insabbiare uno dei più orribili scandali di abusi sessuali su minori della storia.

La probabilità statistica dell’amore a prima vista – 15 settembre 2023. Dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley e Oliver si incontrano per caso all’aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d’occhio, ma all’atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile.

El Conde – 15 settembre 2023. Augusto Pinochet è un vampiro che vive nascosto in un palazzo in rovina nella gelida punta meridionale del continente. La malvagità è il suo stesso sostentamento. All’età di duecentocinquant’anni Pinochet decide di non bere più sangue e così rinuncia alla vita eterna. Nonostante la natura deludente e opportunistica della sua famiglia, una relazione inattesa lo incoraggia a vivere una nuova vita piena di passione controrivoluzionaria.

La dinastia del baseball – 19 settembre 2023. Mike Veeck è cresciuto nell’ombra del padre traffichino Bill Veeck, proprietario di squadre di baseball e membro della Baseball Hall of Fame. Il nome Veeck è diventato leggendario e popolare nel campo del baseball professionistico per aver portato il divertimento negli stadi tramite premi regalo, serate a tema, fuochi artificiali e molto altro. Ma tutto si è bruscamente interrotto quando Mike ha mandato in frantumi la carriera del padre. Esiliato dal gioco che amava, il giovane Veeck ha trascorso i decenni seguenti cercando di risalire dal baratro, determinato a riscattarsi.

Vita nella banlieue – 27 settembre 2023. Due anni dopo aver sfiorato la morte, Demba cerca di dare una svolta alla sua vita e di abbandonare il desiderio di vendetta. Noumouké resta coinvolto in alcune risse tra quartieri rivali e Soulaymaan, combattuto tra convinzioni e ambizioni, compie i primi passi da avvocato.

La meravigliosa storia di Henry Sugar – 27 settembre 2023. Un’amata storia di Roald Dahl su un uomo benestante che scopre un guru in grado di vedere senza usare gli occhi e decide di imparare l’arte per imbrogliare nel gioco d’azzardo.

Nowhere – 29 settembre 2023. Mia è una donna incinta che fugge da un regime totalitario nascondendosi in un container con il marito. Costretta a separarsi da lui, deve lottare per la sopravvivenza quando un violento temporale la scaraventa in mare.

Letters to Juliet – 1° settembre 2023. Durante una vacanza a Verona l’aspirante scrittrice Sophie scopre una vecchia lettera d’amore e decide di aiutare chi l’ha scritta a ritrovare l’anima gemella perduta da tempo.

Il fidanzato di mia sorella – 1° settembre 2023. Deciso a fare finalmente l’adulto, uno spensierato inglese si trasferisce a Los Angeles, sposa la madre di suo figlio appena nato per poi essere scaricato.

Cry Macho – Ritorno a casa – 1° settembre 2023. Una stella ormai sbiadita del rodeo, in là con gli anni e senza uno scopo, accetta di andare in Messico a prendere il figlio del suo ex capo, che vive con la madre problematica.

What If – 7 settembre 2023. Due musicisti intrappolati su un’isola da una tempesta durante la luna di miele devono affrontare verità difficili che potrebbero distruggere il loro matrimonio.

Ehrengard: l’arte della seduzione – 14 settembre 2023. Incaricato di insegnare al timido figlio della Granduchessa i trucchi della seduzione, un esperto d’amore si trova coinvolto in uno scandalo e in una relazione tutta sua.

Le serie tv

Disincanto – Parte cinque – 1° settembre 2023. Per salvare Dreamland dalla spietata regina Dagmar, la principessa Bean deve battere sua madre e smentire la profezia secondo cui sarebbe destinata a uccidere la persona che ama. I nostri eroi affrontano Satana, un cadavere decapitato, uno scienziato malvagio e la cosa più paurosa di tutte: il loro vero destino.

The Wolf – Non farti ingannare da lei – 3 settembre 2023. Cinque uomini e cinque donne cercano il vero amore mentre imparano a conoscersi attraverso appuntamenti e partecipando a un progetto di gruppo. Il colpo di scena: tra le concorrenti si nasconde un imprecisato numero di “lupe bugiarde” che non hanno il permesso di innamorarsi e devono arrivare alla fine senza essere scoperte o accettare alcuna dichiarazione d’amore.

Tahir’s House – 6 settembre 2023. Una famiglia saudita sfrutta il pollice verde della nonna per tuffarsi in un fiorente nuovo mercato passando dai “mari” ai “monti”. Mentre reinventano il loro business e se stessi, imparano il valore del sacrificio, della fratellanza e della famiglia, il tutto tra esilaranti disavventure.

Infamy – 6 settembre 2023. Dopo aver vissuto per anni nel Regno Unito l’adolescente rom Gita torna con la famiglia nella nativa Polonia. Qui la ragazza cerca di ritrovare sé stessa e scopre le proprie passioni, cercando allo stesso tempo di vivere la vita di una normale diciassettenne. Ma quando s’innamora, dovrà trovare un equilibrio tra il mondo moderno degli adolescenti e le regole tradizionali della famiglia.

Polícia carioca – 6 settembre 2023. Il capo Hassum è appena stato trasferito da una città piccola e noiosa, dove era al riparo dai casi difficili e violenti tipici di Rio.

Top Boy – Terza Stagione – 7 settembre 2023. Alla fine della serie precedente le azioni di Sully hanno ridefinito i suoi accordi con Dushane. Quando emergono nuovi problemi, l’impero che hanno costruito insieme è minacciato da forze interne ed esterne.

La mia prediletta – 7 settembre 2023. Lena vive completamente isolata in una casa altamente protetta con i due figli Hannah e Jonathan. Mangiano, vanno al bagno e a dormire a orari precisi. Non appena lui entra nella stanza, si mettono in fila per mostrare le mani. Fanno tutto quello che vuole lui, ma poi la donna riesce a scappare e dopo un incidente d’auto quasi letale, è ricoverata in ospedale con Hannah.

Virgin River – Quinta Stagione – 7 settembre 2023. I problemi della maternità spingono Mel a prendere una decisione importante sul suo futuro in clinica, mentre la sua gravidanza fa riemergere inaspettatamente un legame del passato. Per dimostrare ulteriormente il suo valore a Mel, Jack affronta finalmente i propri demoni e, naturalmente, Charmaine. Mentre i rispettivi problemi di Doc e Hope mettono in dubbio le loro identità, il medico e la sindaca devono trovare conforto nella comunità, nella loro nuova famiglia e l’uno nell’altra.

In fiamme – 8 settembre 2023. Maggio 2017: i resti carbonizzati del poliziotto Pedro sono ritrovati all’interno di un’automobile bruciata nel bacino di Foix, nei pressi di Barcellona. La scoperta attira presto l’attenzione del pubblico, soprattutto quando l’indagine porta alla luce una rete di rapporti malsani, inganni, violenze e scandali sessuali che coinvolgono Pedro e due colleghi poliziotti: la sua partner Rosa e l’ex ragazzo di lei Albert.

Spy Ops: operazioni speciali – 8 settembre 2023. Agenti dei servizi segreti dall’MI6 alla CIA raccontano storie di spionaggio, campagne della guerra fredda e colpi di stato eseguiti sotto copertura. Sono incluse interviste a funzionari, agenti, e spie.

Selling The OC – Seconda Stagione – 8 settembre 2023. Alcuni agenti immobiliari si affrontano per dimostrare le proprie abilità all’interno del secondo ufficio del Gruppo Oppenheim sulla costa della contea di Orange.

Tapie – 13 settembre 2023. Ricostruisce il destino romantico di Bernard Tapie, personaggio straordinario e una delle figure pubbliche francesi più iconiche e controverse. Nel corso dei sette episodi Laurent Lafitte si calerà nei suoi panni, ripercorrendone l’ascesa e la caduta.

Wrestlers – 13 settembre 2023. Ripercorre gli sforzi compiuti da Al Snow e dalla sua banda di aspiranti lottatori per salvare questa storica palestra mentre combattono con le proprie ambizioni personali e con loro stessi.

DI4RI – Seconda Stagione – 14 settembre 2023. I protagonisti affronteranno il loro terzo e ultimo anno di medie. Un anno indimenticabile e carico di sfide, che si chiuderà con la prima prova importante della loro vita, l’esame di terza media, e con una scelta determinante su cosa fare dopo.

Surviving Summer – Un’estate travolgente – Seconda Stagione – 15 settembre 2023. Un anno fa Summer Torres ha trovato i migliori amici della sua vita e una storia d’amore con Ari Gibson. Il suo sogno ora è di tornare a Shorehaven per diventare una surfista professionista come gli amici australiani. La madre di Summer, Margot, acconsente al viaggio in Australia dell’imprevedibile figlia, ma questa volta l’accompagna per poterla tenere sott’occhio.

Sex Education – Quarta Stagione – 21 settembre 2023. Dopo la chiusura della Moordale, Otis ed Eric ora affrontano una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati. Ma il Cavendish è uno shock culturale. Oltre a una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c’è un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti. Viv è totalmente sconvolto dall’approccio del liceo mentre Jackson fa ancora fatica a dimenticare Cal. Aimee cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi a una lezione di arte e Adam si chiede se l’educazione tradizionale faccia per lui. Negli Stati Uniti, Maeve vive il suo sogno alla prestigiosa Wallace University come studentessa dell’autore di culto Thomas Molloy.

Jill Dando: un mistero irrisolto – 26 settembre 2023. Nel 1999 la leggenda della radiotelevisione britannica Jill Dando è uccisa da un colpo di pistola sulla porta di casa, in pieno giorno. Il delitto rimane irrisolto nonostante una delle più grandi indagini di omicidio della storia britannica.

Encounters: l’industria degli UFO – 27 settembre 2023. Raccontata in prima persona nei luoghi dove sono avvenuti gli avvistamenti, con l’intervento di scienziati all’avanguardia e personale militare, la serie va oltre la teoria per evidenziare il profondo impatto umano di questi incontri sulle vite delle persone, sulle famiglie e sulle comunità. In questa storia investigativa attuale e intramontabile, ciò che trapela dagli enigmatici incontri all’apparenza scollegati in luoghi, culture e periodi completamente diversi è una sequenza di incredibili analogie e una sorprendente verità.

Castlevania: Nocturne – 28 settembre 2023. Francia, 1792 – Al culmine della Rivoluzione francese, in un angolo remoto della Francia occidentale, l’aristocrazia reazionaria ha stretto un’alleanza con un terrificante Vampiro Messia che promette di “divorare il sole” scatenando un esercito di vampiri e creature della notte per annientare la rivoluzione e schiavizzare l’umanità. La strega dei Caraibi Annette si mette alla ricerca di Richter Belmont, l’ultimo discendente della leggendaria famiglia di cacciatori di vampiri, per fargli capeggiare la resistenza.