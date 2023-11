Netflix, tutti i film e le serie tv in arrivo nel mese di dicembre

Tutti i titoli in uscita a dicembre 2023 sulla piattaforma streaming Netflix: ecco le novità per l'ultimo mese dell'anno

Per l’ultimo mese del 2023, Netflix ha deciso di stupire i suoi abbonati con una selezione di titoli davvero interessante. Settimana dopo settimana saranno inseriti in catalogo, film, serie tv, documentari e reality che considerano ogni gusto degli spettatori. Non mancano le tipiche e note commedie romantiche natalizie, ma anche le nuove stagioni di fortunatissime serie e l’approfondimento su alcuni ambiti con documentari precisi e inediti. Insomma, Netflix vuole salutare il 2023 confermando che per il nuovo anno è pronto a strabiliare vecchi e nuovi abbonati.

I film in arrivo su Netflix



Margaux – 1° dicembre 2023

Un gruppo di amici del college affitta una lussuosa casa tecnologica per le vacanze. Quando l’intelligenza artificiale diventa ostile, dovranno batterla d’astuzia.

Natale al drive-in – 1° dicembre 2023

Un’avvocata cerca di salvare un teatro storico prima delle festività, ma i suoi piani si complicano quando si riavvicina a una vecchia fiamma: l’uomo che vuole vendere l’edificio.

Parenti Serpenti – 1° dicembre 2023

Durante i festeggiamenti natalizi, una coppia anziana annuncia di voler trasferirsi a casa di uno dei quattro figli, scatenando così una faida tra loro.

I colori del Natale – 1° dicembre 2023

Una cuoca con la passione per l’arte trova il vero amore quando il quadro che aveva gettato attira l’attenzione di un famoso illustratore in città per le vacanze.

Di ritorno per Natale – 1° dicembre 2023

Decisa a onorare l’ultimo desiderio del prozio, una dirigente di marketing di New York si allea con un affascinante contadino per salvare la festa della loro città.

Natale tutto incluso – 1° dicembre 2023

Mentre recensisce un B&B di provincia durante il periodo natalizio, una blogger finisce per aiutare i proprietari in difficoltà e a innamorarsi del loro figlio.

Il Natale più dolce di sempre – 1° dicembre 2023

L’ingresso a sorpresa della sua vecchia fiamma del liceo come socio nell’azienda di dolciumi di famiglia non l’ha resa per niente felice.

Appuntamento con l’@more – 1° dicembre 2023

Due giovani vivono un’avventura di una notte per poi ritrovarsi bloccati in un appartamento angusto quando una forte tempesta di neve colpisce la città.

La figlia oscura – 1° dicembre 2023

La tranquilla vacanza al mare di una donna prende una piega inquietante quando l’ossessione per una giovane madre che soggiorna in una villa vicina risveglia ricordi del passato.

Il musical di Natale – 1° dicembre 2023

Una donna desiderosa di sfondare a Broadway accetta di esibirsi allo spettacolo natalizio locale, ma sarà pronta a rispondere quando l’amore bussa alla porta?

Chronicle – 1° dicembre 2023

Poco dopo aver rinvenuto una sostanza misteriosa nei boschi del Nordovest degli USA, tre ragazzini sviluppano poteri che vanno ben oltre la loro più fervida immaginazione

La tavola di Natale – 1° dicembre 2023

Un’imprenditrice della ristorazione accetta di fornire la cena al gala natalizio di una fondazione locale e instaura un legame inatteso con l’attraente nipote dell’organizzatrice.

American Assassin – 1° dicembre 2023

Quando lo studente Mitch Rapp subisce una tragica perdita durante un attacco terroristico, la sua ostinata sete di vendetta cattura l’interesse della CIA.

Dangerous Game: The Legacy Murders – 1 dicembre 2023

Una tesa riunione di famiglia nella nuova villa del patriarca si trasforma in un misterioso e coinvolgente omicidio con conseguenze reali: solo una persona sopravviverà.

Wifelike – 1° dicembre 2023

Un detective in lutto trova conforto in una compagna artificiale creata a immagine e somiglianza della moglie defunta… ma c’è chi pensa che l’androide abbia un altro scopo.

I Peggiori Giorni – 4 dicembre 2023

Quattro storie mostrano come le festività possano far emergere il peggio delle persone: dal risentimento di classe alle tensioni familiari, fino alla vendetta servita fredda.

Nine Days – 6 dicembre 2023

Un burocrate interroga cinque anime per decidere a quale di loro verrà data una vita sulla Terra… ma ben presto deve affrontare una sfida esistenziale.

Come sempre a Natale – 6 dicembre 2023

Per festeggiare il loro fidanzamento, Thea invita Jashan a casa sua. Ma le radici indiane di lui e le tradizioni norvegesi della famiglia di lei si scontrano in un Natale caotico.

Uno splendido errore – 7 dicembre 2023

Dopo un tragico evento una ragazzina va a vivere assieme alla famiglia numerosa della sua tutrice legale in una piccola città, dove impara molte cose su amore, speranza e amicizia.

Il mondo dietro di te – 8 dicembre 2023

Amanda e il marito Clay affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie e Rose. La vacanza è subito sconvolta dall’arrivo di notte di due sconosciuti: G.H e la figlia Ruth, che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie fanno il punto del disastro che incombe e che diventa sempre più terrificante, obbligandoli a venire a patti con il loro ruolo in un mondo prossimo al collasso.

Galline in fuga: L’alba dei nugget – 15 dicembre 2023

Essendo riuscita a fuggire, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l’intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia.

Faccia a faccia con l’ETA: conversazioni con un terrorista – 15 dicembre 2023

Questo documentario presentato da Jordi Évole indaga sull’organizzazione terroristica ed esplora alcuni dei momenti più significativi fino al suo smantellamento nel 2018. A quasi 50 anni da un attacco, questa conversazione aiuta a fornire risposte a una delle vittime del gruppo terroristico.

Maestro – 20 dicembre 2023

Maestro è un’imponente e impavida storia d’amore che ripercorre la relazione durata una vita tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco – 22 dicembre 2023

Dopo un atterraggio di fortuna su una luna ai confini dell’universo, la forestiera dal passato misterioso Kora inizia una nuova vita in un tranquillo insediamento di agricoltori. Presto diventa l’unica speranza di sopravvivenza della comunità quando il tirannico Reggente Balisarius e il suo crudele emissario, l’Ammiraglio Noble scoprono che i contadini hanno inconsapevolmente venduto i raccolti ai Bloodaxe, leader di un agguerrito gruppo di insorti perseguitati dal Mondo Madre.

Grazie. E scusa. – 26 dicembre 2023

Sara vive in una famiglia perfetta con Daniél, il piccolo Eliot e un secondo figlio in arrivo. Ma la loro vita è sconvolta e Sara si ritrova improvvisamente sola nelle ultime fasi della gravidanza. Presto a soccorrerla in modo inaspettato arriva Linda, la sorella maggiore che non vede da tempo: un’adulta immatura e incapace con un grosso cane imprevedibile, che si offre di trasferirsi a casa sua per dare una mano.

Le Serie TV



Blood Coast – 6 dicembre 2023

Un gruppo di poliziotti con metodi speciali rintraccia un pericoloso criminale per salvare Marsiglia da un bagno di sangue.

Uno splendido errore – 7 dicembre 2023

Dopo aver perso la famiglia in un tragico incidente, Jackie abbandona la sua vita privilegiata e perfetta a New York e si trasferisce nella campagna del Colorado per andare a vivere con la sua tutrice (nonché migliore amica della madre) Katherine, il marito George e i loro dieci figli. Nonostante cerchi di adattarsi alla nuova caotica realtà, Jackie è determinata a concentrarsi sul suo sogno di andare a studiare a Princeton mentre cerca di capire i propri sentimenti per due dei ragazzi.

Odio il Natale – Seconda Stagione – 7 dicembre 2023

Gianna sa di aver bisogno della magia del Natale per riconquistare il suo ex, e, per questo, vuole farlo entro la cena della Vigilia che, a casa Belotti, è la cena che sistema ogni cosa. Una cena che, quest’anno, deve organizzare lei e che porta con sé più di un imprevisto. Con l’aiuto delle sue amiche, Margherita e Titti e un bizzarro nuovo vicino di casa con la figlia adolescente, Gianna capirà che l’amore è come la Slitta di Babbo Natale: quando c’è, è impossibile non riconoscerlo.

L’inferno dei single – Terza Stagione – 12 dicembre 2023

In L’inferno dei single, alcuni single sexy e provocanti cercano l’amore su un’isola deserta. L’unico modo per fuggire? Trovare l’anima gemella per una notte romantica in “paradiso”.

Under pressure: verso i mondiali di calcio femminile – 12 dicembre 2023

Questa serie sportiva consente al pubblico di seguire da vicino le calciatrici e gli allenatori della Nazionale femminile statunitense fornendo accesso totale e offrendo uno sguardo dietro le quinte alla squadra più decorata della storia del calcio.

Carol e la fine del mondo – 15 dicembre 2023

Un pianeta misterioso sfreccia verso la Terra e l’estinzione è imminente per gli abitanti del mondo. Mentre la maggior parte di loro si sente libera di inseguire i propri sogni più sfrenati, una donna pacata e perennemente a disagio si trova da sola, persa tra le folle dedite all’edonismo.

La creatura di Gyeongseong – 22 dicembre 2023

Nella primavera del 1945 nel misterioso ospedale Ongseong di Gyeongseong, un imprenditore e una detective lottano per la sopravvivenza affrontando un mostro nato dall’avidità umana.

La concierge Pokémon – 28 dicembre 2023

Espandendo il mondo del franchise, la storia segue una concierge di nome Haru mentre interagisce con i Pokémon e i loro proprietari in visita presso il “Pokémon Resort”.

Berlino – 29 dicembre 2023

Solo due cose possono rallegrare una giornata cupa: la prima è l’amore. La seconda è rubare un mucchio di soldi.

1670 – 12 dicembre 2023

In questa serie commedia satirica, un nobile strampalato affronta liti familiari e scontri con i contadini nel tentativo di diventare la persona più famosa della Polonia.