Netflix, le nuove uscite di novembre 2023: film e serie tv

Netflix è già pronto ad accogliere l’arrivo di novembre con un catalogo che si arricchirà giorno per giorno di titoli di film, serie tv, documentari e reality da inserire nella personale lista. La piattaforma con più abbonati al mondo, infatti, pensa ad ogni esigenza dei suoi utenti. Per novembre, Netflix riporta in auge titoli diventati cult del cinema internazionale e propone nuove stagioni di serie tv che sono state tanto apprezzate. L’obiettivo è lo stesso di sempre: fare del tempo libero un tempo da vivere in qualità.

I film

Stagione di uragani – 1° novembre 2023. La scoperta di un cadavere in un canale da parte di un gruppo di adolescenti rivela una realtà brutale e gli oscuri segreti di una cittadina.

Locked In – 1° novembre 2023. Un’infermiera gentile cerca di svelare il mistero delle ferite di una paziente in coma, scoprendo che nascondono accesa rivalità, infedeltà, tradimento e omicidio.

Voleuses – 1° novembre 2023. Due esperte ladre e migliori amiche stanche di una vita in fuga assoldano l’esuberante Sam come assistente per un ultimo colpo… che sarà anche il più grande.

Nuovo Olimpo – 1° novembre 2023. Fine anni ’70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent’anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora.

NYAD – Oltre l’oceano – 3 novembre 2023. Narra l’incredibile storia vera dell’atleta Diana Nyad che, raggiunti i sessant’anni, decide di realizzare il sogno di una vita con l’aiuto della sua migliore amica e allenatrice: attraversare a nuoto i 170 chilometri di mare aperto tra Cuba e la Florida.

Cyberbunker: nelle profondità del dark web – 8 novembre 2023. In un’idilliaca cittadina turistica tedesca due mondi si scontrano: un gruppo di misteriosi olandesi con un eccentrico leader di nome Xennt vuole occupare il grande bunker della NATO che si trova sotto la città. Il capogruppo promette al villaggio un futuro agiato e centinaia di nuovi lavori, ma alcuni residenti sono preoccupati e in paese gira la voce che Xennt, il carismatico personaggio con i capelli lunghi biondi e la giacca nera di pelle, sia in realtà uno spietato criminale latitante che vuole trasformare il bunker in una fortezza per il traffico di droga.

The Killer – 10 novembre 2023. Dopo un tragico incarico quasi fallito, un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all’uomo internazionale che crede non sia affatto personale.

Best. Christmas. Ever! – 16 novembre 2023 alle ore 9:00 AM CET. Come ogni altro Natale, Jackie invia un’arrogante newsletter per le feste che fa sentire la sua vecchia compagna di università Charlotte completamente inadeguata. Quando qualche giorno prima di Natale per uno scherzo del destino Charlotte e la sua famiglia arrivano a casa di Jackie, Charlotte ne approfitta per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non è così perfetta come appare.

I nuovi ricchi – 17 novembre 2023. Youss è un maestro della truffa. Durante una partita di poker andata male incontra la cripto milionaria Stéphanie e intravede l’occasione perfetta per saldare i suoi debiti. Cerca di avvicinarsi a lei, ma non è l’unico…

Believer 2 – 17 novembre 2023. Un film sulla sanguinosa guerra tra il detective Won Ho (Cho Jin-woong) ancora alla caccia di Mr. Lee, lo scomparso Rak (Oh Seung-hoon), il ricomparso Brian (Cha Seung-won) e Grosso Coltello (Han Hyo-joo), venuto dalla Cina per sistemare le cose.

Rustin – 17 novembre 2023. L’organizzatore della cruciale marcia a Washington del 1963 Bayard Rustin è stato uno dei più grandi attivisti al mondo e ha sfidato l’autorità senza mai vergognarsi di chi fosse, delle sue convinzioni o dei suoi desideri. E non si è mai arreso. Ha fatto la storia e in cambio la storia si è dimenticata di lui.

Leo – 21 novembre 2023. Ormai da decenni l’esausta lucertola settantaquattrenne Leo (Sandler) è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga (Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l’ebbrezza della vita all’esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida.

Ultima chiamata per Istanbul – 24 novembre 2023. Serin e Mehmet si incontrano per caso all’aeroporto mentre sono in partenza per New York da Istanbul e si lasciano trascinare in un’indimenticabile notte di avventura, desiderio e seduzione nella Grande Mela. Insieme trascorrono i momenti più belli delle loro vite, ma c’è solo un problema: sono entrambi sposati.

American Symphony: Jon Batiste – 29 novembre 2023. Nel 2022 il musicista Jon Batiste è diventato l’artista più premiato dell’anno con undici candidature ai Grammy, inclusa quella per la categoria Album dell’anno. Nel bel mezzo di questo trionfo, Jon affronta la sfida più ambiziosa di sempre: comporre una sinfonia originale. Questo percorso è messo sottosopra quando la sua compagna di vita, l’autrice di bestseller Suleika Jaouad, scopre che il suo tumore in remissione è tornato.

Non pretendo che qualcuno mi creda – novembre 2023. Juan Pablo si reca a Barcellona con la fidanzata Valentina per ottenere un dottorato in letteratura. Ma, prima di lasciare il Messico, resta coinvolto in una rete criminale che lo spinge a scrivere il romanzo dei suoi sogni, mentre la sua vita prende una piega assurda e sinistra.

Family Switch – 30 novembre 2023. Jess e Bill Walker fanno del loro meglio per tenere unita la famiglia quando i figli crescono e diventano sempre più indipendenti e distanti. Dopo un incontro casuale con un’astrologa però, l’intera famiglia si risveglia nel corpo di un familiare diverso, la mattina del giorno più importante della propria vita.

Le serie tv

Robbie Williams – novembre 2023. Dopo 25 anni di carriera da solista costellata da record, Robbie getta uno sguardo a quando era più giovane e riflette su una vita passata sotto i riflettori.

Misteri della fede – 1° novembre 2023. Esplora i segreti dei tesori più leggendari della cristianità. Dalla corona di spine all’iconico Sacro Graal, queste preziose reliquie sono state fonte di ispirazione per milioni di persone nel corso dei secoli. Tra mito e leggenda, hanno dato forma alla nostra storia e sono considerate miracolose.

Tutta la luce che non vediamo – 2 novembre 2023. Tratta dal romanzo premiato ai Pulitzer, segue la storia di Marie-Laure, una ragazza francese cieca e di suo padre, Daniel LeBlanc, in fuga da una Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per evitare che cada nelle mani dei nazisti. Inseguiti senza tregua da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per puro beneficio personale, Marie-Laure e Daniel presto trovano rifugio a St. Malo in casa di uno zio schivo che prende parte alla resistenza trasmettendo messaggi radio clandestini.

Onimusha – 2 novembre 2023. Questo gioco è un classico nel settore, noto per il suo avvincente gameplay di azione e sopravvivenza, oltre all’incredibile sfondo storico del periodo degli Stati combattenti in Giappone. Questo è il primo adattamento anime dal suo debutto ventidue anni fa.

Selling Sunset – Settima Stagione – 3 novembre 2023. Le agenti immobiliari del Gruppo Oppenheim tornano per la settima stagione con un nuovo ufficio, annunci di attici eleganti e scontri di personalità, gettando un’ombra tale da oscurare tutte le spiagge di Los Angeles. Nello spietato mercato di Los Angeles, la reputazione è tutto.

Ferry: La serie – 3 novembre 2023. Ferry Bouman cerca di farsi un nome all’interno della criminalità di Brabant come produttore di ecstasy alle prime armi. Con John, il cognato Lars, Remco e Dennis, lotta contro l’irremovibile narcoboss Arie Tack e una nota gang di motociclisti per guadagnarsi un posto al vertice.

Blue Eye Samurai – 3 novembre 2023. Ambientata nel Giappone del periodo Edo, la serie segue Mizu (doppiata da Maya Erskine nella versione originale), una maestra di spada di etnia mista che vive una vita sotto mentite spoglie mentre trama la vendetta. TV-MA.

Escaping Twin Flames: in fuga dall’amore eterno – 8 novembre 2023. Docuserie in tre parti che svela i segreti di Twin Flames Universe, una controversa comunità online che adesca persone in cerca d’amore. Con accesso esclusivo a ex membri, la serie racconta le orribili storie di coercizione e sfruttamento di Twin Flames Universe, che comprendono l’incoraggiamento allo stalking e la manipolazione delle identità di genere.

At the moment – 10 storie d’amore – 10 novembre 2023. Questa serie antologica ambientata durante la pandemia racconta dieci storie d’amore uniche di passione e struggimenti.

Fame After Fame – 10 novembre 2023. Il programma TV spagnolo di maggior successo di sempre “Sálvame” sta per giungere al termine. Questa serie seguirà gli otto ospiti principali, molto famosi in Spagna, durante un folle viaggio alla ricerca di nuove opportunità a Miami e in Messico.

Suburræterna – 14 novembre 2023. Roma, 2011. Il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme. Nel mondo di mezzo Cinaglia (Filippo Nigro) ha provato a raccogliere l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia.

Come diventare boss della criminalità – 14 novembre 2023. La voce narrante di Peter Dinklage (nella versione originale) presenta questa guida sinistramente satirica che esplora l’ascesa e la caduta dei boss della criminalità più famosi della storia, da Al Capone a Pablo Escobar, oltre alle loro tattiche per raggiungere il successo.

The Crown – Sesta Stagione – 16 novembre 2023. Tra la principessa Diana e Dodi Fayed nasce una relazione prima che un incidente fatale finisca in tragedia. Il principe William cerca di riabituarsi alla vita a Eton subito dopo la morte della madre, mentre la monarchia deve assecondare l’opinione pubblica. Mentre si avvicina il Giubileo d’oro, la regina riflette sul futuro della corona con il matrimonio tra Carlo e Camilla all’orizzonte e l’inizio della nuova favola reale tra William e Kate.

Scott Pilgrim: La serie – 17 novembre 2023. Scott Pilgrim incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, ma scopre che deve sconfiggere i suoi sette perfidi ex per poter uscire con lei. Poi le cose si complicano ancora di più. Tratta dalle graphic novel di Bryan Lee O’Malley.

CoComelon: Nuove avventure – 17 novembre 2023. Segue le avventure del popolare JJ e dei suoi migliori amici (Cody, CeCe, Nina, Bella e Nico) nei momenti più importanti della vita dei più piccoli. Dalla gioia della prima lezione di nuoto al primo taglio di capelli, JJ invita i bambini (parlando per la prima volta direttamente al pubblico!) ad accompagnare i loro personaggi CoComelon preferiti nella celebrazione dei traguardi speciali della crescita.

Squid Game: La sfida – 22 novembre 2023. Un gruppo di 456 concorrenti partecipa al gioco per conquistare l’incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide ispirate alla serie originale (che includono alcune sorprendenti nuove aggiunte), la loro tenacia, le strategie e le alleanze saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l’altro.

Una famiglia quasi normale – 24 novembre 2023. I Sandell sono una famiglia normale composta dal prete Adam, dall’avvocata Ulrika e dalla figlia diciannovenne Stella. Trascorrono una vita apparentemente perfetta in un elegante sobborgo residenziale alla periferia di Lund, finché un giorno tutto cambia quando Stella finisce in carcere accusata di omicidio.

Love Like a K-Drama – 28 novembre 2023. In questo reality di incontri otto attori e attrici coreani e giapponesi vivono insieme e formano coppie per riuscire a ottenere i ruoli principali in sei mini K-drama e per scoprire se tra loro scoccherà la scintilla.

Obliterated – Una notte da panico – 30 novembre 2023. Commedia di azione adrenalinica che racconta la storia di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Per festeggiare, la squadra organizza una festa a base di alcol, droga e sesso; quindi, scopre che la bomba disinnescata era finta.