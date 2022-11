Nicosia, ecco i buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Assegnati ai nuclei in situazioni economiche difficili e spendibili negli esercizi commerciali convenzionati. Sono previste anche delle agevolazioni per il pagamento delle utenze domestiche

NICOSIA (EN) – Il Comune ha messo a disposizione buoni spesa e per il pagamento delle utenze domestiche a sostegno delle famiglie più bisognose. La Giunta comunale ha destinato la somma di 110.000 euro per la distribuzione di buoni per l’acquisto di generi alimentari o prodotti farmaceutici da impiegare presso gli esercizi aderenti all’iniziativa e la somma di 134.028,66 euro come contributo per le utenze domestiche.

Tali somme attingono dal fondo Sostegni bis del 2021, stanziato dal ministero dell’interno, che ha assegnato al Comune di Nicosia una somma pari a 244.028,66 Euro. Secondo l’ordinanza 658 del 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile, è il Comune a dover individuare i beneficiari idonei ai presenti fondi, dunque l’avviso stabilisce che potranno presentare domanda i cittadini che possiedano i seguenti requisiti: residenza nel Comune di Nicosia – cittadinanza italiana o di uno stato dell’Ue o extra Ue con permesso di soggiorno valido – Isee non superiore a euro12.000.

Per l’assegnazione dei contributi è stata data priorità ai cittadini non beneficiari di altri supporti pubblici, con eccezion fatta per indennità di accompagnamento, assegni di cura o pensioni di invalidità civile e cantieri di servizi. I contributi verranno erogati tenendo conto di tali priorità in base al numero delle domande presentate, fino all’esaurimento delle risorse.

La somma viene distribuita attraverso due modalità: buoni spesa e contributo per il pagamento delle utenze domestiche. Il valore dei buoni spesa, da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso esercizi aderenti all’iniziativa, è stabilito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, massimo duecento euro per famiglie con un solo componente, massimo trecento euro per famiglie con due componenti, massimo quattrocento euro per famiglie di tre/quattro componenti, massimo cinquecento euro per famiglie di cinque o più componenti.

Il contributo per le utenze domestiche, erogato direttamente sul conto corrente dei beneficiari, consiste invece nell’assegnazione una tantum dei seguenti importi: trecento euro per nuclei con uno/due componenti; quattrocento euro per nuclei con tre/quattro componenti; cinquecento euro per nuclei con cinque o più componenti. I due contributi descritti sono cumulabili.

Il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, ha parlato di questo intervento come una misura necessaria “in un momento di grave crisi economica. Per coloro che avessero difficoltà, chiedo di rivolgersi ai Servizi sociali, all’assessore o al sottoscritto. Un grazie all’assessore Antonio Pagliazzo e agli uffici dei servizi sociali”.