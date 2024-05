Niscemi, gli uccidono il cane per debiti di droga: due arresti

I due giovani, sono stati arrestati dai carabinieri di Gela a Niscemi con l'accusa di estorsione, minacce e violenze, uccisione di animali e rapina

A Niscemi (Caltanissetta), due persone avrebbero minacciato e rapinato un 22enne, prima di uccidere anche il cane in possesso del giovane. Impiccato in un albero, il cane è stato ucciso dai due per ottenere il pagamento di una dosa di sostanza stupefacente.

Debiti di droga: ucciso il cane di un 22enne a Niscemi

Avrebbero ucciso il cane per farsi ripagare un debito di droga. Secondo l’accusa, è questo il movente dietro agli arresti di due fratelli di Niscemi di 24 e 22 anni. I due giovani, sono stati arrestati dai carabinieri di Gela a Niscemi con l’accusa di estorsione, minacce e violenze, uccisione di animali e rapina.