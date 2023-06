“Non farò neanche un giorno di galera”: le intercettazioni shock del pusher dei vip

Emergono nuovi dettagli dalle intercettazioni sullo chef Mario Di Ferro, il "pusher dei vip": emerge anche lo scontro con il figlio

“Spregiudicatezza” nelle condotte e una “sostanziale indifferenza alle prescrizioni ordinamentali”. A sottolinearli nell‘ordinanza con cui ha disposto sei misure cautelari a carico di altrettanti indagati nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di droga tra la ‘Palermo bene‘, coordinata dalla Procura del capoluogo siciliano, è il gip Antonella Consiglio, riferendosi allo chef Mario Di Ferro. Il gestore del ristorante Villa Zito è finito oggi ai domiciliari con l’accusa di aver procurato e ceduto cocaina, tra gli altri, all’ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, che, però, non è indagato. Lo scorso 4 aprile il noto ristoratore era arrestato in flagranza per la cessione di tre grammi di cocaina a un funzionario dell’Ars. “Eloquente” per il gip è il contenuto delle conversazioni telefoniche registrate nei giorni successivi, quando gli furono revocati i domiciliari ed, essendo sottoposto solo all’obbligo di firma e di soggiorno nel comune di Palermo, era tornato a comunicare.

“Di Ferro esprime la sua colpevolezza”

“Nel corso di parecchi dialoghi intercettati – si legge nell’ordinanza –, Di Ferro si esprimeva senza alcuna autocensura circa la sua colpevolezza, ammettendo in più occasioni non solo di aver commesso quanto a lui contestato il 4 aprile (giorno dell’arresto, ndr), ma di essersi adoperato più volte e già da diversi anni per procurare sostanza stupefacente a terzi soggetti“. “Ho fatto una cazzata! È vero! ho fatto una cazzata da… spacciatore? Lo sanno tutti… che min… volete, ma vaff…”, diceva parlando al telefono. Ammissioni che le cimici degli investigatori registrano poco dopo in un altro dialogo telefonico, questa volta con il figlio. “Che vuoi? Alla fine, guarda, ti giuro è una minchiata, infatti il giudice mi ha liberato subito, subito mi ha liberato il giudice. E’ stata una cosa fatta ingenuamente bè l’ho fatta e va bene… che è la prima volta che l’ho fatta?”.

La reazione del figlio: “Queste cose mi fanno schifo e tu sei un c…..e”

Parole che avevano provocato la dura reazione del figlio. “Io ti sto dicendo che ‘ste cose lo sai quanto mi fanno schifo e solo tu sei così coglione da poter fare un favore a della gente ancora più merda di non so che cosa, perché ovviamente i politici sono la merda per eccellenza – diceva al padre -. Perché é una grandissima cazzata questa. Tu tu ti definisci intelligente furbo e poi – prosegue lo sfogo amaro finito nel provvedimento del gip – fai delle cose così stupide come questa e non solo”. E Di Ferro ribatteva: “Sono nato per servire… mi hanno liberato? Poi ci sarà il processo e non farò neanche un giorno di galera, non farò un cazzo”.

“Ne consegue un giudizio estremamente negativo sulla personalità del Di Ferro che, se da un lato sminuisce, al telefono, il disvalore delle sue condotte, dall’altro, sembra esserne orgoglioso – scrive il gip nell’ordinanza -. Egli, senza mostrare alcuna resipiscenza, manifesta comunque una visione ottimistica delle sue prospettive processuali, il chè fa ritenere fondato un giudizio di assoluta inaffidabilità del Di ferro e concreto il pericolo di special prevenzione”.