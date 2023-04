Non pagano al ristorante, scappano con auto rubata e investono cameriera: denunciate 2 donne

Guai con la giustizia per le due quarantenni protagoniste di una serata senza freni

Sono state identificate e denunciate dai Carabinieri le due donne di 42 e 47 anni che, nell’ottobre dello scorso anno, hanno pranzato in un ristorante di Sermoneta (Latina) per poi, come se niente fosse, scappare senza pagare il conto. Una posizione, la loro, aggravata quando, senza scrupoli, hanno investito con un auto, in seguito risultata rubata, la cameriera che le ha inseguite raggiungendole mentre salivano a bordo.

La falsa denuncia

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di rintracciare ed identificare le due donne autrici del fatto che, nel tentativo di sottrarsi alla responsabilità di quanto commesso, avrebbero anche falsamente denunciato il furto dell’autovettura.