Noto, a spasso con ciclomotore rubato: denunciati 25enne e minorenne

Entrambi dovranno rispondere di ricettazione in concorso

I carabinieri della Stazione di Noto hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un 25enne ed un

minorenne per ricettazione. Durante il controllo del territorio, i militari hanno notato due giovani che alla vista dei militari tentavano di nascondere un ciclomotore.

I due soggetti venivano identificati e gli accertamenti compiuti sul ciclomotore facevano emergere

che il veicolo era stato rubato pochi giorni prima. Il 25enne è stato denunciato mentre per il minore è stata interessata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania. Entrambi dovranno rispondere di ricettazione in concorso.