I Nouvelle Vague celebrano il ventennale con un concerto al Nu Doganae di Catania

Vent’anni dopo l’uscita del primo album omonimo, diventato un vero e proprio classico, tornano i Nouvelle Vague che venerdì 19 aprile fanno tappa al Nu Doganae (già Vecchia Dogana) di Catania per l’unica data del Sud Italia del tour 2024.

I Nouvelle Vague al Nu Doganae di Catania

La band francese, famosa soprattutto per avere reinterpretato i classici del punk e della new wave anni ’80 in chiave bossanova – superando di fatto gli stereotipi della cover – e per avere lanciato cantanti diventate iconiche come Camille o Phoebe Killdeer si presentano oggi con un nuovo album, “Should I Stay Or Should” (PIAS / SpinGO), che ha praticamente riacceso i motori del progetto musicale complice, anche la nuova cantante Alonya.

L’ultimo disco, uscito in febbraio, non tradisce lo stile del gruppo transalpino che senza rinnegare le sonorità bossa e la revisione dei classici Eighities si apre ai suoni del pop di qualità. Il risultato è anche uno show di grande fascino che sta facendo registrare sold out in tutta Europa e che proseguirà nel resto del mondo fino al 2025.

Come avere i biglietti

I biglietti per la data di Catania sono ancora disponibili presso il circuito on line Xceed ed al botteghino di Nu Doganae.

Foto di Linda Bujoli