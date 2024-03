Le novità della 22esima edizione di Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo: dal 7 al 10 marzo a SiciliaFiera

Dal 7 al 10 marzo arriva la 22esima edizione di Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo, che si svolgerà presso SiciliaFiera a Misterbianco.

La Sicilia ritorna ad essere protagonista della grande nautica dal 7 al 10 marzo con la 22esima edizione di Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo, che si svolgerà presso SiciliaFiera a Misterbianco. Numeri in costante crescita, con la presenza dei più grandi gruppi.

nazionali e internazionali. Rispetto alla scorsa edizione, infatti, il numero degli espositori è cresciuto del 30 per cento. Oltre 300 saranno le imbarcazioni esposte, con gommoni di ultima generazione e barche di grandezza anche superiore ai 10 metri. Grande spazio alla presentazione dei nuovi fuoribordo elettrici di Suzuki, Mercury, Honda, Tohatsu e Volvo Penta. Confermato il patrocinio di Confindustria Nautica, con la presenza di Piero Formenti (Vice Presidente Confindustria Nautica). Sergio Davì, skipper professionista e gommonauta esperto di navigazione oceanica, sarà testimonial del Salone.

Un programma ricco per Nauta

“Tecnologia e design, sostenibilità ambientale e cultura saranno, ancora una volta, indiscussi protagonisti di Nauta che, con il successo della precedente edizione, ha rafforzato la sua autorevolezza nel panorama mondiale delle manifestazioni di settore, avvicinandosi sempre di più alle fiere di settore importanti come quella di Dusseldorf a livello europeo e quella di Genova in Italia – spiega l’organizzatore della manifestazione e direttore di Eurofiere Alessandro Lanzafame -. Gli espositori continuano a credere nella manifestazione, attirando un pubblico variegato, internazionale, qualificato e interessato al business. Non possiamo, quindi, deludere le aspettative e siamo pronti a superare i numeri record del 2023″.

Nei quattro giorni di Nauta sarà, pertanto, presente il meglio della cantieristica nazionale e internazionale, oltre agli accessori, l’abbigliamento, i servizi e tutto ciò che concerne il campo nautico, con un occhio attento alle novità e ai trend in tema di barche a vela o a motore, multiscafi e monoscafi, superyacht e piccoli natanti. Senza poi dimenticare l’eccellenza del brand Maserati che, con Cronos come exclusive sponsor, presenterà le ultime novità. Tra queste: Grecale Folgore, il nuovo suv 100% elettrico di Maserati che con una carica completa della batteria garantisce un’autonomia fino a 500 km; insieme alla sua tecnologia da pista è destinata a elettrificare il quotidiano. Inoltre, MC20 Cielo, la spyder della Casa del Tridente con il suo cuore pulsante, Nettuno, da 630 CV è capace di trasformare ogni viaggio in un evento senza precedenti. A queste si aggiungono altre novità che saranno svelate nel corso dell’evento.