Novità in arrivo per le infrastrutture cittadine

Firmati due contratti di affidamento lavori che, entro poche settimane, daranno il via agli interventi di potenziamento e riqualificazione dell’impianto sportivo “Palapisciotto” e del plesso scolastico “Neglia” di Enna bassa

ENNA – Sono stati firmati altri due importanti contratti di affidamento che daranno il via, entro poche settimane, ad interventi riguardanti il potenziamento delle infrastrutture sportive e scolastiche della città.

È stato, infatti, sottoscritto il contratto relativo ai lavori di realizzazione dell’impianto sportivo denominato “Palapisciotto”, finanziato nell’ambito del Pnrr, Missione 5 – inclusione e coesione, Componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, con un importo pari a € 1.497.000.

“L’intervento riguardante l’impianto del Pisciotto – spiega il sindaco Maurizio Dipietro – si va ad aggiungere ai tantissimi interventi in tema di impiantistica sportiva che la mia amministrazione ha portato avanti in questi anni, riportando la nostra città ai fasti di un tempo dopo anni di indifferenza ed abbandono”.

In particolare, l’intervento consisterà nella demolizione e ricostruzione del campo da gioco e delle tribune di quella che è una struttura di riferimento soprattutto per l’attività pallavolistica cittadina.

L’altro contratto riguarda il plesso scolastico “Neglia” di Enna bassa e, in particolare, i lavori di demolizione e ricostruzione della parte che ospita la scuola materna, finanziati anch’essi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” – NextGenerationEU per un importo pari a € 2.205.769,63.

“In questo caso – commenta il sindaco Dipietro – gli interventi consisteranno nella demolizione e ricostruzione dell’immobile che si trova accanto al plesso attualmente utilizzato della scuola Neglia per la creazione di uno spazio moderno e sicuro dedicato ai più piccoli”.

Simona Saccullo