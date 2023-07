Novità per le arterie viarie di Pietraperzia

Completati due importanti cantieri cittadini: ultimati i lavori della strada “Madonna della Cava” ed è stata posizionata la segnaletica nelle vie Marconi, Della Pace e Libertà

PIETRAPERZIA (EN) – Il tema delle infrastrutture stradali è sempre in primo piano nella provincia di Enna e per gli amministratori locali.

Ne sanno qualcosa a Pietraperzia, dove il primo cittadino Salvuccio Messina, ha negli scorsi giorni annunciato il completamento di due cantieri stradali che di certo, renderanno felici i cittadini del comune.

La prima grande novità riguardante le infrastrutture stradali di Pietraperzia è di certo il completamento dei lavori di bitumatura della strada “Madonna della Cava”. Nei prossimi giorni saranno completati anche tutti gli interventi riguardanti la segnaletica orizzontale.

Il tratto stradale, le cui condizioni di percorribilità sono state ottimizzate, è un importante arteria cittadina che prende il proprio nome dalla santa patrona del comune.

L’altra importante novità è invece la nuova segnaletica stradale orizzontale, in via Marconi, via Della Pace e via Libertà che assicurerà la sicurezza dei pedoni e dei cittadini di Pietraperzia.

Su disposizione del sindaco e dell’amministrazione Comunale, si è preferito fare eseguire i lavori, necessari dopo l’apertura dello scorrimento veloce per Caltanissetta, in orario notturno.

“Voglio ringraziare di vero cuore – ha dichiarato il primo cittadino – Marco Falcone per l’interessamento al finanziamento della strada ‘Madonna della cava’, il commissario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, Capo Giuseppe Grasso e Enzo Tumminelli per aver diretto egregiamente i lavori. Raccomando agli automobilisti di moderare la velocità per evitare spiacevoli incidenti e soprattutto di rispettare i limiti di velocità”.

“Ringrazio inoltre – ha concluso il sindaco Messina – l’impresa che ha realizzato la segnaletica orizzontale, per aver soddisfatto le mie esigenze per una migliore realizzazione dei lavori essendo il traffico nelle ore notturne ridotto. Ringrazio infine la polizia municipale per aver effettuato il servizio in orario notturno e raccomando a tutti gli automobilisti la massima prudenza ed attenzione”.