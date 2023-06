Novità su Tari e servizio idrico a Santa Croce Camerina

Deliberata una riduzione della Tassa sui rifiuti del 5% contro l’aumento del 10% paventato l’estate scorsa. L’Amministrazione ha deciso anche il passaggio del servizio idrico a Iblea Acque

SANTA CROCE CAMERINA (RG) – Importanti novità per i settori Tari e acqua a Santa Croce. Da una parte la riduzione dell’imposta, dall’altra una nuova era per la gestione dell’acqua nel territorio.

Il vero cambiamento riguarda appunto gli impianti idrici che da qualche giorno sono di competenza di Iblea Acque, impianti ripresi in carico dall’Amministrazione comunale, insieme alla Polizia municipale, dopo la lunga serie di solleciti che la stessa Amministrazione aveva rivolto a Mediale. Come da verbale, infatti, il Comune ha dunque ripreso in carico gli impianti e li ha consegnati al possesso di Iblea Acque che inizia ufficialmente la gestione del servizio. Iblea Acque si farà anche carico da subito di assumere il personale già impiegato da Mediale, a tutela sia della continuità del servizio per la collettività che della continuità lavorativa per i lavoratori stessi.

“È stata infatti assicurata la continuità lavorativa di chi fino a questo momento ha lavorato – ha evidenziato il sindaco Peppe Dimartino – e questo è stato naturalmente uno degli aspetti a cui abbiamo maggiormente tenuto in questo passaggio che è davvero epocale per Santa Croce. Fino all’ultimo abbiamo aspettato che Mediale ci consegnasse gli impianti spontaneamente, ma alla fine abbiamo dovuto procedere all’intervento con la forza pubblica. Era nostro dovere che il servizio idrico tornasse alla gestione pubblica. Ricordiamo che Mediale era in scadenza lo scorso 31 dicembre, abbiamo fatto delle proroghe per consentire che il passaggio avvenisse in maniera pacifica, ma questo non è stato possibile e il servizio non poteva continuare ad essere detenuto da una società che non aveva più titolo per farlo. È davvero l’inizio di una nuova era per la nostra città”.

In ambito Tari, invece, c’è stata una riduzione del 5 per cento rispetto all’aumento del 10 deliberato l’estate scorsa. Questo cambiamento è stato mediato anche dall’opposizione che chiedeva comunque maggiori agevolazioni per determinate categorie di cittadini e imprese commerciali.

“Dall’inizio non ci eravamo detti d’accordo sull’aumento della Tari, e avevamo sollecitato più volte – l’ultima con una mozione dello scorso aprile – un passo indietro da parte dell’Amministrazione – hanno sottolineato i consiglieri di ‘Insieme per Santa Croce’ – Ne è arrivato mezzo, e pur non essendo completamente soddisfatti, è anche merito della nostra battaglia”.

Con l’approvazione del piano economico finanziario relativo alla Tassa sui rifiuti, il Consiglio comunale ha approvato una serie di agevolazioni ma non ha accolto l’emendamento del gruppo politico d’opposizione per ampliare la platea dei beneficiari.