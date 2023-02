Nuova caserma dei Carabinieri a Partinico

Completati i lavori per la nuova Caserma dei Carabinieri di via De Amicis. Un lieto fine aspettato da anni per una struttura molto attesa che ha dovuto fare i conti con tanti problemi burocratici

PARTINICO (PA) – Apre i battenti la nuova caserma dei Carabinieri della Compagnia di Partinico. Nelle scorse settimane il sindaco Pietro Rao ha disposto la soppressione della postazione mobile dei rifiuti in via De Amicis, arteria in cui per l’appunto è stata realizzata la nuova struttura. Un provvedimento che, come ha scritto lo stesso primo cittadino, è frutto di un’espressa richiesta della Legione Carabinieri Sicilia-Compagnia di Partinico.

“In considerazione del trasferimento presso la nuova sede – si legge nel documento – ubicata in via De Amicis, angolo in Via Portella della Ginestra, si chiede lo spostamento della postazione per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in altro sito”.

Rispetto a tale istanza il primo cittadino ha subito risposto provvedendo di conseguenza: “Ritenuto di dar seguito alla richiesta della locale Compagnia dei Carabinieri – ha scritto Rao – provvedendo alla soppressione della postazione sita in via De Amicis, in prossimità della nuova Caserma, in attesa che sia individuata una nuova area dotata dei requisiti necessari, da destinare quale postazione mobile per la raccolta dei rifiuti”.

Il cantiere si è finalmente concluso. Nel luglio del 2021 venne effettuato uno dei tanti sopralluoghi dall’allora comandante provinciale dei carabinieri Arturo Guarino. I fondi, circa 4,4 milioni di euro agganciati dal Cipe, sono stati stanziati dal ministero delle Infrastrutture tramite il Provveditorato delle Opere pubbliche. La nuova caserma sorge su un’area di 3.840 metri quadrati in contrada Ramo, tra le vie Edison, Z11 e De Amicis. L’immobile nasce in un terreno confiscato e che era passato nella proprietà del Comune, il quale a sua volta lo ha ceduto gratuitamente e definitivamente al Demanio.

La zona si trova in pratica alle spalle del supermercato Forté, assolutamente ben collegata con la viabilità. Non a caso quest’area ha ben due vie d’uscita: una è quella di via Edison e l’altra è la via Benevento, all’intersezione con il centralissimo viale Aldo Moro. Da molto tempo si parlava proprio di costruire una nuova Caserma dei Carabinieri a Partinico, addirittura dai primi anni Novanta. C’era infatti un vecchio progetto del Comune, superato poi da quello attuale, che già aveva individuato la zona di contrada Ramo come area idonea a ospitare la struttura.

Due i corpi di fabbrica che sono stati realizzati: uno per la Caserma vera e propria e l’altro per gli alloggi dei militari e vari altri locali adibiti a servizi. Il cantiere venne aperto dopo una situazione di empasse burocratica che aveva impedito l’inizio dei lavori. Lo sblocco avvenne nel giugno del 2019, con la posa della prima pietra. I lavori furono addirittura appaltati nel lontano 2011 ma per l’appunto partirono soltanto otto anni dopo.

Il Consiglio comunale approvò la relativa variante urbanistica in quanto la zona in cui è sorta la nuova Compagnia era prima destinata a edilizia scolastica. I militari dell’Arma hanno quindi lasciato la vecchia sede che era quella di contrada Raccuglia, locali di proprietà del Comune. Adesso l’Ente locale avrà a disposizione dei nuovi spazi da poter destinare ad attività istituzionali o pubbliche.

Anche nella vicina Carini si sta lavorando per realizzare una nuova Caserma dei Carabinieri che andrà a sorgere in contrada Sant’Anna, su un terreno confiscato alla criminalità organizzata e già nella disponibilità del Comando provinciale dei Carabinieri.