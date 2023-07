Nuova Kia Picanto, design all’avanguardia

La 5 porte compatta si arricchisce di un pacchetto di tecnologia avanzata

MILANO – Nuova Picanto, la 5 porte compatta di Kia, si arricchisce di un design audace e di un pacchetto di tecnologia avanzata. Il nuovo frontale conferisce alla vettura un’immagine audace e d’effetto, si contraddistingue per una particolare e distintiva firma luminosa che funge da raccordo tra la caratteristica Tiger Nose, il parafango e il cofano fino a raggiungere le prese d’aria laterali.

I fari opzionali con tecnologia Led e le luci diurne sviluppate in verticale, sottolineano la modernità e il look high tech, oltre a conferire alla nuova Picanto un aspetto più robusto e di elevata sicurezza. La vista posteriore, dalle linee semplici e definite mette in evidenza il collegamento verticale tra le luci e il paraurti. Picanto verrà offerta con un nuovo design dei cerchi in lega partendo dai cerchi da 14 pollici di serie fino ai 16 pollici sulle versioni più ricche.

La versione Gt Line è caratterizzata da un frontale grintoso, con il celebre Tiger Nose che si estende in larghezza a sottolineare le caratteristiche sportive della vettura. Nuovi cerchi specifici da 16 pollici con taglio diamantato e un diffusore posteriore completano l’immagine altamente prestazionale della Gt Line.

La nuova Picanto debutta sul mercato con la possibilità di scegliere tra due propulsori a benzina: 1,0 litri, oppure 1,2 litri. Il motore da 1,0 litri si rivolge a coloro che cercano la massima efficienza, mentre il propulsore da 1,2 litri è rivolto a coloro che cercano le prestazioni, soprattutto in termini di velocità e ripresa. La trazione è anteriore con entrambe le unità propulsive e si può scegliere tra un cambio manuale a cinque marce o il cambio manuale automatizzato, sempre a cinque marce con frizione gestita tramite attuatori per una guida confortevole.

La nuova Picanto è dotata di serie di un sistema di navigazione touchscreen “floating” da 8,0 pollici e di un display digitale nel quadro strumenti del conducente. Il sistema di infotainment da 8,0 pollici è dotato di connessione multipla Bluetooth. È dotata di sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas) e di una serie di sistemi di sicurezza attiva che migliorano la sicurezza degli occupanti. A seconda delle versioni, le nuove funzioni Adas includono il Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (Fca) con rilevamento di veicoli, ciclisti e pedoni. Vi sono anche Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning e Leading Vehicle Departure Warning (DAW+), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) e Lane Following Assist (LFA). La scocca della Picanto è stata rinforzata con un’ulteriore lavorazione a caldo del sotto telaio anteriore e del montante B. Entrambi i miglioramenti aumentano la rigidità strutturale del veicolo, disperdendo le energie d’impatto lungo il percorso multi-carico.