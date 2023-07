Arriva su Canale 5 la nuova serie turca, ma non è un addio a “Terra Amara”: le novità

“My Home My Destiny” è la nuova serie turca che allieterà il pomeriggio di Canale 5.

“My Home My Destiny” è la nuova serie turca che allieterà il pomeriggio di Canale 5. Contrariamente a quanto era stato annunciato, “My Home My Destiny” non va a sostituire “Terra Amara”, ma si aggiunge alla programmazione estiva.

La nuova serie turca andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dal 10 luglio 2023 ore 15:45.

La trama della nuova serie turca “My Home My Destiny”

È basata su “The Girl in the Glass” di Gülseren Budaıcıoğlu, un romanzo che riprende a sua volta una storia realmente accaduta. Racconta, infatti, le vicende di Zeynep, una bambina di origini umili che viene adottata dai datori di lavoro della sua mamma. Cresce in una famiglia benestante e frequenta le migliori scuole del Paese. La famiglia la costringe ad un matrimonio di convenienza, ma proprio in questo momento la madre naturale fa ritorno nella sua vita. La serie è composta da due stagioni per un totale di 43 puntate.

Il cast

I protagonisti sono Demet Özdemir nei panni di Zeynep Göksu e Ibrahim Çelikkol che è Mehdi Karaca. I due attori sono già conosciuti dal pubblico di Canale 5 per essere stati rilevanti in altre serie. Oltre ai due protagonisti, il cast è composto da: Engin Öztürk, Zuhal Gencer, Senan Kara, Elif Sönmez, Hülya Duyar, Fatih Koyunoğlu, Naz Göktan, İncinur Sevimli, Helin Kandemir e Kazım Sinan Demirer.

Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 10 luglio al 14 luglio? Ecco le anticipazioni per scoprirlo e iniziare a conoscere i protagonisti, le loro storie e farsi coinvolgere.

Quando inizia la serie: le anticipazioni

Ecco le anticipazioni della puntata di lunedì 10 luglio 2023 di “My Home My Destiny”. L’infanzia di Zeynep Goksu è molto burrascosa. È nata povera e suo padre è un alcolista. Purtroppo, subisce la perdita del fratello maggiore che le lascia ricordi traumatici indelebili. A causa di questa condizione di povertà e miseria, sua madre decide di darla in adozione alla famiglia benestante per la quale fa la cameriera. La decisione della madre rivoluziona la vita di Zeynep.

A distanza di anni, la bambina è diventata una giovane donna caparbia e decisa con un sogno ossia diventare un avvocato di successo. Nonostante la sua vita sia migliore rispetto all’infanzia, non riesce a dimenticare il suo passato. Tutto cambia, però, quando la madre adottiva organizza una festa a sorpresa per il suo compleanno.

Le anticipazioni della puntata di “My Home My Destiny” di martedì 11 luglio 2023. Non è tutto oro quello che luccica. La festa a sorpresa nasconde un’insidia. Il suo fidanzato Faruk le fa la proposta di nozze. Per la ragazza è ancora troppo presto, anche perché è oramai ad un passo dal diventare avvocato.

Inoltre, Zeynep non ha mai saputo davvero a quale famiglia appartiene. È per questo che lascia la festa per trovare i suoi genitori naturali. Scopre che i due vivono in condizioni molto povere e che la sua famiglia adottiva non li sta più sostenendo. Intanto, nel quartiere Zeliha vuole che il figlio si sposi e sceglie proprio Zeynep. C’è un piccolo dettaglio: suo figlio Mehdi non è interessato.

Mercoledì 12 luglio 2023. Mehdi litiga con Celal. Nel frattempo, Sakine raggiunge casa di Nermin per vedere la figlia dopo il suo compleanno. Nermin le rivela che la ragazza si è fidanzata con Faruk. Per Sakine è una tragedia. Non solo non accetta questa unione e il futuro matrimonio, ma teme che una volta sposata la figlia potrà trasferirsi all’estero e non tornare più. La madre naturale litiga con la madre adottiva. Dopo aver appreso cosa è accaduto, Zeynep decide di rimanere con i suoi genitori naturali e fa arrabbiare Ekrem. Intanto, Zeliha ha un malore e viene ricoverata. Felice del ritorno a casa della figlia, Sakine organizza con Sultan, la sua amica di sempre, le sue nozze con Mehdi.

Giovedì 13 luglio 2023. Zeynep e Mehdi non vogliono sposarsi, ma le rispettive famiglie cercano di convincerli. Mentre la ragazza ribadisce di volersi laureare e diventare in seguito un avvocato affermato, Mehdi la sente. Ne rimane incantato per bellezza e carattere. Così decide di farsi avanti, ma la donna non vuole affrettare i tempi.

Infine, le anticipazioni della puntata di venerdì 14 luglio 2023 della serie turca “My Home My Destiny”. Mehdi si fa consigliare dall’amico Nuh per conquistare Zeynep e riuscire a sposarla. Intanto, la donna deve trovare un equilibrio tra le sue due famiglie. Si rende conto, però, che non è per nulla facile. Nermin e Sakine litigano di nuovo. Ekrem è preoccupato per sua moglie. Decide di cacciare di casa Zeynep e le ordina di non tornare più.

Come vedere la serie su Canale 5

È possibile vedere la serie “My Home My Destiny” su Canale 5 e anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili in on demand le puntate.

Foto da Instagram