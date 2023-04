Nuova statale 42, donna muore in uno scontro fra due auto e un camion

Una donna di 74 anni è morta oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 42 tra Albano Sant’Alessandro e San Paolo d’Argon, in Bergamasca, Mentre altre due persone, un uomo di 27 anni e uno di 47, sono rimasti feriti in modo non grave. L’incidente, avvenuto attorno alle 13,30, ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante.

Impatto devastante

La vittima era a bordo della vettura, una Fiat 500, che è rimasta accartocciata nello scontro con il tir: un impatto devastante che non ha lasciato scampo alla donna. Per estrarla dall’abitacolo dell’utilitaria, ridotta a un ammasso di lamiere, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Bergamo che hanno lavorato a lungo per ripulire la carreggiata e mettere in sicurezza l’area.