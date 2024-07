Nuove posizioni aperte da GameStop, come candidarsi a luglio 2024

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative in un ambiente dinamico e stimolante, il gruppo GameStop mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

GameStop, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, di solito i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Personale di Vendita

Manager di Negozio

Specialisti IT

Professionisti del Marketing e delle Comunicazioni

Esperti di Acquisti e Supply Chain

Specialisti delle Risorse Umane

Analisti Finanziari e Contabili

Professionisti del Servizio Clienti

GameStop, i requisiti per lavorare

Educazione e Formazione

Passione per il Gaming e l’Intrattenimento

Esperienza nel Retail

Abilità di Comunicazione e Interpersonali

Competenze Tecniche

Flessibilità e Adattabilità

Orientamento al Cliente

Capacità Organizzative

Lingue Straniere

GameStop, come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono farlo visitando la pagina “Lavora con noi”.

