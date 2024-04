Nuovi servizi al Conservatorio di musica di Ribera

Borse di studio, alloggi e consegna dei pasti in sede: queste le nuove agevolazioni presentate nell’evento organizzato insieme all’Ersu Palermo per discutere di diritto allo studio universitario

AGRIGENTO – Le borse di studio, gli alloggi e il servizio di consegna dei pasti direttamente in sede: sono questi i nuovi servizi presentati al Conservatorio di Ribera.

I temi sono stati affrontati nel corso dell’incontro organizzato dal Conservatorio di musica Arturo Toscanini di Ribera, nell’agrigentino, e dall’Ersu di Palermo nell’ambito delle Giornate nazionali per il diritto allo studio universitario 2024 indette dall’Andisu, l’organismo che riunisce gli enti per il diritto allo studio di livello universitario in Italia.

Durante l’evento, che si è svolto nella sede del Conservatorio in corso Umberto I, a Ribera, sono stati presentati i servizi e i benefici che ogni anno accademico l’Ersu offre in Sicilia occidentale in favore delle studentesse e degli studenti universitari e dell’alta formazione artistica e musicale.

“Credo che sia importantissimo riuscire a offrire questi servizi ai nostri ragazzi”, ha sottolineato il presidente del Conservatorio, Giuseppe Tortorici, parlando anche di “opportunità” da sfruttare e “mettere a disposizione degli studenti in modo da avere un servizio puntuale”.

Il direttore dell’Ersu Ernesto Bruno si è soffermato, tra l’altro, sul ruolo dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario. “Forniamo assistenza a tutte le istituzioni universitarie in maniera paritaria”, ha evidenziato. Poi il responsabile dell’Urp dell’Ersu Marco Midulla ha illustrato agli studenti i servizi offerti e i benefici di cui possono usufruire.

Tra questi, ci sono le borse di studio che sono “contributi economici che vengono attribuiti per concorso”, ha spiegato. “Oltre al requisito economico-patrimoniale, per gli studenti di anni successivi al primo, è necessario essere in possesso di un certo numero di Cfu”, ha aggiunto, presentando i dettagli delle borse di studio per gli studenti.