Nuovi treni per collegare la Stazione Centrale all’aeroporto di Palermo

Novità sul fronte dei collegamenti con lo scalo di Punta Raisi dal 21 giugno: ecco le informazioni utili.

Saranno presentati domani (mercoledì 21 giugno) i nuovi treni di collegamento tra la Stazione Centrale di Palermo e l’aeroporto “Falcone Borsellino”, con unica fermata intermedia Notarbartolo.

Alla conferenza stampa di presentazione prevista alle 10.45 nello scalo di Punta Raisi interverranno il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi, l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, l’ad di Gesap Vito Riggio, il presidente della società di gestione dello scalo Salvatore Burrafato, il direttore generale Natale Chieppa e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Nuovi treni tra stazione e aeroporto Palermo, la corsa per giornalisti

Una corsa speciale sarà messa a disposizione dei giornalisti che vorranno partecipare alla conferenza stampa: l’appuntamento è alle 9.45 alla stazione Notarbartolo con partenza del treno per l’aeroporto di Punta Raisi fissata alle 10.13. A bordo sarà presente anche l’assessore Aricò. Una corsa di ritorno sarà a disposizione dei giornalisti con partenza dall’aeroporto alle 12.20.

Orari, costo e informazioni

Il primo treno del mattino parte ogni giorno da Palermo Centrale alle 04.00 e da Punta Raisi alle 05.15; l’ultimo treno della sera parte da Palermo Centrale alle 22.11 e da Punta Raisi alle 00.25. Il costo, come si legge sul sito Trenitalia, è di 6.50 euro. Per famiglie e piccoli gruppi composti da due a sei persone (con almeno un adulto pagante) è previsto uno sconto del 50% sul costo del biglietto ragazzi tra i dodici e i diciotto anni non compiuti.

