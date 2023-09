Rotte aeree da/per Comiso, nuovi voli con easyJet: ecco quali

Sicilia al centro dei progetti di easyJet: ecco i nuovi voli previsti nei prossimi mesi.

Due nuove rotte operate dalla compagnia aerea low-cost easyJet da e per l’aeroporto di Comiso – Ragusa tra l’autunno 2023 e l’estate 2024.

La compagnia ha annunciato 4 nuove rotte, due delle quali nazionali e tutte siciliane. Un “riscatto” per lo scalo ragusano, “riscoperto” in fase di emergenza durante questa difficile estate in Sicilia e oggetto di nuovi progetti da parte della Sac, la società che gestisce anche l’aeroporto di Catania.

Nuovi voli da / per Comiso con easyJet

Dall’aeroporto siciliano di Comiso sono previste due nuove rotte, che collegheranno la città del Ragusano agli aeroporti di Milano Malpensa e Napoli. La prima tratta sarà operativa dal 24 novembre 2023, la seconda dalla prossima estate.

Inizialmente i voli per Milano da Comiso saranno due a settimana: il lunedì e il venerdì. Non si esclude però un incremento della frequenza in fase successiva. Il collegamento Napoli – Comiso, invece, sarà operativo dall’estate 2024.

La compagnia collegherà da marzo 2024 anche lo scalo di Roma Fiumicino, il principale aeroporto della capitale, alle città di Glasgow ed Edimburgo. I voli Roma-Glasgow saranno con frequenza bisettimanale (giovedì e domenica) dal 7 marzo 2024; quelli da Edimburgo avranno anch’essi frequenza bisettimanale (venerdì e domenica) dal 10 marzo 2024.

Immagine di repertorio