Nuovo asilo nido per la zona artigianale di Bronte

Previsti dal Ministero dell’Istruzione circa 860 mila euro per la realizzazione a Bronte dell’edificio scolastico. Il sindaco: “Utilizzeremo al meglio questa grande opportunità”

BRONTE (CT) – La zona artigianale di Bronte avrà all’interno il suo asilo, per permettere alle tante mamme che lavorano nelle fabbriche di lasciare i propri figli in un posto vicino e sicuro.

L’opportunità di realizzare un nuovo edificio scolastico è giunta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha inserito Bronte fra i Comuni beneficiari di ulteriori fondi, frutto di economie del Pnrr. E le somme sono ingenti, circa 860 mila euro, con il Comune che ha già avviato l’istanza e l’iter di progettazione.

“E noi – ha affermato il sindaco Pino Firrarello – non ci siamo fatti scappare l’opportunità. Abbiamo ovviamente inviato nei tempi la richiesta e quando ci siamo riuniti per decidere dove realizzarlo non abbiamo avuto dubbi. La Zona artigianale di Bronte è fra le più laboriose della Sicilia. Vi lavorano oltre 2000 persone e fra queste ovviamente tante mamme che hanno l’esigenza di lasciare i propri figli in un luogo sicuro. Se questo luogo poi è vicinissimo al posto di lavoro è perfetto, perché consente alle mamme di lavorare con grande serenità”.

Ma il sindaco intende trarre il massimo da questo finanziamento. “Abbiamo questa opportunità, – ha aggiunto – utilizziamola al meglio e dotiamo il nuovo edificio di una capiente mensa scolastica. Una mensa che sarà al servizio dei bambini ma che magari potrà ospitare anche le mamme e, perché no, anche i lavoratori che volessero approfittarne”.

“Sarebbe dotare la nostra Zona artigianale – ha proseguito – di un servizio valido, ampiamente sostenibile dal punto di vista economico, ed utile al punto da migliorare la qualità della vita degli utenti”. E che il servizio sia valido lo dimostra il fatto che da tempo anche organizzazioni sindacali ne hanno chiesto la realizzazione.

“E noi – ha concluso Firrarello – per venire incontro alle esigenze delle mamme ai tempi avevamo ottenuto, sempre con il Pnrr, i fondi per realizzare l’asilo in via Sarjevo al servizio dell’area di espansione Sciara Sant’Antonio, ma comunque vicino la Zona artigianale. Ma un asilo vicinissimo agli opifici è certamente più funzionale. Quindi li realizzeremo entrambi perché Bronte merita il meglio”.

Ed il settore lavori pubblici, coordinato dall’ing. Salvatore Caudullo è già al lavoro per progettare l’opera e sostenere l’iter, perché i cronoprogrammi del Pnrr sono particolarmente rigidi ed a Bronte nessuno vuole perdere questa opportunità.