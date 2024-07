Nuovo assessore alla Regione Siciliana, ecco il nome più gettonato

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani propenderebbe per la nomina di Alessandro Dagnino, legale, ad assessore all’Economia.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani propenderebbe per la nomina di Alessandro Dagnino, legale, ad assessore all’Economia. Il governatore starebbe optando per sostituire Marco Falcone, eletto al Parlamento europeo, con lui. La notizia è stata diffusa dall’Ansa. In data odierna sarebbe andato in scena un colloquio con Schifani anche con Falcone rientrato da Bruxelles. Il presidente vorrebbe nominarlo a breve per permettere al nuovo assessore di dare il proprio contributo sulla manovra correttiva da 160 milioni in analisi alla fine della prossima settimana dall’Ars.