Nuovo blitz di Ultima Generazione: blocco del traffico a Roma

Intorno alle 8.10 di questa mattina a Roma, nove attivisti del gruppo ambientalista Ultima Generazione hanno interrotto il traffico in viale Tor di Quinto, all’altezza di Ponte Milvio. I manifestanti reggevano degli striscioni con la scritta “Non paghiamo il fossile”, nome della loro campagna di disobbedienza civile nonviolenta promossa da Ultima Generazione. Dopo circa mezz’ora le forze dell’ordine hanno sollevato di peso gli attivisti e li hanno accompagnati in questura per essere identificati.

“Ci dispiace creare disagio a queste persone ma è l`unico modo: stiamo facendo grossi sacrifici per il bene di tutti e stiamo andando nella direzione giusta, i risultati li stiamo ottenendo” ha spiegato in una nota Ultima Generazione, aggiugendo che “non possiamo fare finta di nulla, la situazione è drammatica: nel 91% dei Comuni italiani oltre tre milioni di famiglie vivono in zone a rischio alluvioni e frane, ce le siamo già dimenticate le persone e i bambini morti nelle Marche e a Ischia?”. “Bisogna investire nella messa in sicurezza delle case, nell`abbassamento delle emissioni e non nel fossile” continua il gruppo ambientalista, ricordando che “gli eventi climatici estremi nel 2022 sono raddoppiati”.