Nuovo bonus cultura per i diciottenni, si chiamerà Carta G: da 500 a 1000 euro, ecco a chi spetta

La misura sostituirà la 18app e fa parte degli emendamenti alla Manovra da approvare in commissione Bilancio. Il beneficio sarebbe legato all'Isee

Nasce un nuovo bonus cultura per i diciottenni. Da quanto emerge si potrebbe chiamarsi Carta G sostituendo così la 18app. Il beneficio dovrebbe entrare negli emendamenti alla manovra dei relatori, anche se ancora sono allo studio tutte le modalità.

Bonus cultura Carta G, come funziona a chi spetta

Il nuovo bonus cultura per i 18enni dovrebbe basarsi su due criteri separati che porterebbero anche a raddoppiare la cifra erogata che raggiungerebbe la somma di 1000 euro: 500 euro per i giovani con un Isee familiare fino a 35mila euro e 500 euro per quelli che prenderanno alla maturità un voto pari a 100/100.

La misura sarebbe però ancora allo studio anche perché sono in corso di valutazione le coperture per l’eventuale raddoppio del bonus. Inoltre, potrebbe essere introdotto un sistema sanzionatorio per gli esercenti che si dovessero prestare ad eventuali truffe.

Manovra, lunga seduta in commissione Bilancio alla Camera

Nella lunghissima seduta iniziata alle 19.30 in commissione Bilancio alla Camera non è stata approvata alcuna modifica. La discussione sugli emendamenti inclusi nel fascicolo dei segnalati è andata avanti cinque ore: ne sono stati bocciati un centinaio di Pd, M5s, Terzo polo e Avs, e ne sono stati accantonati più di 420. Ma non solo: nel corso della notte la seduta è stata sospesa per oltre tre ore, ma si cercano accordi per cominciare ad approvare i primi emendamenti. Ed è corsa contro il tempo perché il disegno di legge di bilancio domani alle 13 deve approdare in Aula alla Camera.