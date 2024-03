Lavoro, assunzioni da Risparmio Casa: si cercano Store Manager per la sede di Carlentini

Due assunzioni per il punto vendita di contrada Madonna Marcellino: ecco i requisiti e come fare domanda.

Opportunità di lavoro con Risparmio Casa a Carlentini, in provincia di Siracusa: si prevedono due assunzioni per Store Manager/Direttore di negozio e Vice Store Manager/vice direttore di negozio.

Ecco i requisiti e come fare domanda.

Lavoro con Risparmio Casa a Carlentini, le posizioni aperte

Risparmio casa è alla ricerca di:

Uno/a Store Manager ;

; Uno/a Vice Store Manager.

Entrambe le risorse dovranno occuparsi di:

gestione del punto vendita e del personale di negozio;

pianificazione turni;

gestione ordini;

allestimento del punto vendita;

rifornimento del negozio, carico/scarico e controllo delle merci;

operazioni di cassa;

operazioni di apertura e chiusura del punto vendita.

Il punto vendita è quello di Carlentini, situato in Contrada Madonna Marcellino.

I requisiti

Il candidato ideale per Risparmio Casa è in possesso dei seguenti requisiti:

Store Manager

3 anni di esperienza pregressa in ruoli simili, all’interno di aziende della GDO alimentare e non alimentare;

buone capacità comunicative e relazionali;

attitudine al lavoro in team;

forte propensione al raggiungimento degli obiettivi;

disponibilità a lavorare durante il weekend e flessibilità oraria.

Vice Store Manager

2 anni di esperienza pregressa in ruoli simili, all’interno di aziende della GDO alimentare e non alimentare

buone capacità comunicative e relazionali;

attitudine al lavoro in team;

forte propensione al raggiungimento degli obiettivi;

disponibilità a lavorare durante il weekend e flessibilità oraria.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Come fare domanda

I candidati in possesso dei requisiti possono presentare la domanda e visualizzare tutte le offerte di lavoro aperte – in sede o in negozio – attraverso la sezione “Lavora con noi” di Risparmio Casa.

Una volta individuata l’offerta di proprio interesse, basta cliccare sul pulsante “Candidati” e compilare la domanda allegando il CV dove richiesto.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

L’azienda Risparmio Casa

Risparmio Casa è una catena di negozi specializzata nel settore Retail non food attiva sul territorio italiano dal 1987. Grazie all’esperienza imprenditoriale della famiglia Battistelli, l’azienda oggi rappresenta di fatto una first mover nel canale Drugstore.

Immagine di repertorio