Lavoro con Decathlon in Sicilia, nuova offerta in provincia di Palermo: ecco di cosa si tratta

L'azienda è alla ricerca di Sales Assistant: tutte le condizioni e i requisiti per candidarsi.

Opportunità di lavoro con Decathlon in Sicilia, per l’esattezza in provincia di Palermo: il punto vendita di Carini è alla ricerca di Sales Assistant (assistente alle vendite).

Ecco i dettagli dell’offerta.

Lavoro con Decathlon a Palermo, l’offerta a Carini

Per il punto vendita di via Ciachea a Carini, Decathlon ricerca Sales Assistant che si occupino di:

Accogliere e accompagnare il cliente nella fase di acquisto;

Garantire la disponibilità dello stock;

Gestire layout e merchandising del negozio;

Mettere la passione sportiva al centro del servizio a clienti, club e scuole del territorio;

Applicare nella vendita la strategia delle 4R (riduco, riuso, riciclo, riparo).

L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’inserimento in azienda, part-time 20-24 ore. Lo stipendio è tra 765€ a 920€, variabile in funzione della base oraria settimanale.

Requisiti

Decathlon richiede agli aspiranti candidati:

passione per lo sport;

propensione alla ricerca di nuove sfide;

spiccata leadership e ottime capacità di team working;

Esperienza non richiesta ma gradita;

Diploma di maturità.

Come fare domanda

Per fare domanda e vedere ulteriori offerte di lavoro da Decathlon in Sicilia e in tutta Italia, basta: visitare la sezione “Lavora con noi – Decathlon Careers”, scegliere l’offerta desiderata e cliccare su “Candidati”.

L’azienda Decathlon

Decathlon è un’azienda francese specializzata in vendita di articoli sportivi, dagli attrezzi ai capi di abbigliamento per lo sport. Possiede oltre 1.700 store in 60 Paesi e un oltre 8.000 collaboratori in 142 negozi soltanto in Italia. L’azienda vanta una squadra transnazionale, unita con l’obiettivo di diffondere i valori dello sport nei Paesi di riferimento.

