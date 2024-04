Offerte di lavoro con Cotral, diversi profili ricercati

Diversi i profili ricercati

Diverse opportunità di carriera per entrare a far parte dell’incredibile famiglia Cotral, compagnia Trasporti Laziali SpA. Si tratta di una società in house, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale di tipo extraurbano.

Contral, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, Contral di solito è alla ricerca dei seguenti profili:

Autisti di autobus: Cotral potrebbe cercare autisti qualificati e con esperienza per guidare gli autobus nelle diverse rotte e linee di servizio.

Tecnici meccanici: Sono richiesti per la manutenzione e la riparazione degli autobus e dei mezzi di trasporto.

Personale addetto alla biglietteria e all’assistenza clienti: Ruoli che coinvolgono il servizio clienti, la vendita di biglietti e l’assistenza agli utenti sui percorsi e gli orari.

Personale di manutenzione delle infrastrutture: Per mantenere e gestire le fermate degli autobus e altre infrastrutture connesse al servizio di trasporto.

Reparto amministrativo e delle risorse umane: Ruoli di supporto per la gestione delle risorse umane, la contabilità e altre attività amministrative.

Specialisti in pianificazione dei trasporti: Per pianificare le rotte, gli orari e migliorare l’efficienza operativa.

Ingegneri dei trasporti: Per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili per il trasporto pubblico.

Specialisti in comunicazione e marketing: Per gestire la comunicazione esterna, la promozione dei servizi di trasporto e l’immagine dell’azienda.

Responsabili della sicurezza: Per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale, adottando misure di sicurezza adeguate.

Contral, i requisiti per lavorare

I requisiti per lavorare in Cotral, la Compagnia Trasporti Laziali SpA, possono variare a seconda del ruolo e della posizione lavorativa specifica. Tuttavia, di seguito è possibile visualizzare una panoramica generale dei requisiti che possono essere richiesti per alcune delle posizioni comuni:

Autisti di autobus:

Patente di guida categoria D o superiore.

Attestato di Qualifica del Conducente (CQC) per il trasporto di persone.

Esperienza di guida preferibile, in particolare nell’ambito del trasporto pubblico.

Tecnici meccanici:

Competenze tecniche e formazione nell’ambito della meccanica o della manutenzione veicoli.

Conoscenze specifiche dei veicoli utilizzati da Cotral (ad esempio, autobus).

Personale addetto alla biglietteria e all’assistenza clienti:

Buone abilità comunicative e capacità di interagire con il pubblico.

Conoscenza delle tariffe e delle politiche dei servizi di trasporto pubblico.

Capacità di lavorare con sistemi di bigliettazione elettronica.

Personale di manutenzione delle infrastrutture:

Competenze in manutenzione e gestione delle infrastrutture legate al trasporto pubblico (es. fermate degli autobus).

Personale amministrativo e delle risorse umane:

Competenze amministrative e contabili per ruoli finanziari e di supporto.

Conoscenza delle pratiche di gestione delle risorse umane per ruoli HR.

Contral, come candidarsi

La Cotral solitamente recluta il personale tramite appositi bandi pubblici di selezione, che vengono pubblicati sulla pagina web dedicata alle selezioni di personale (Lavora con noi) della società.

