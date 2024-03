Offerte di lavoro da Glovo: ecco tutte le posizioni aperte

Numerosi profili ricercati nella sezione lavoro del sito web

Diverse opportunità lavorative offerte dall’azienda Glovo, la piattaforma di consegna a domicilio che vanta sedi in tutta Italia, che quotidianamente sono alla ricerca di numerosi profili da inserire nel mondo del lavoro

Glovo, cosa c’è da sapere

Glovo è una piattaforma di consegna on-demand con sede a Barcellona, fondata nel 2015. È possibile richiedere servizi a domicilio come cibo, farmaci, generi di prima necessità, articoli per la casa e molto altro. Attraverso un’applicazione mobile intuitiva, gli utenti possono effettuare ordini e scegliere tra una selezione di negozi e ristoranti partner nella loro zona.

Glovo, le sedi

Glovo opera in diverse città e paesi in tutto il mondo. Alcune delle principali città in cui Glovo è presente includono:

– Europa: Barcellona, Madrid, Lisbona, Roma, Milano, Parigi, Berlino, Amsterdam, Londra, Istanbul, Varsavia, Atene e molte altre città in Spagna, Portogallo, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Polonia, Grecia e altri paesi europei.

– America Latina: Buenos Aires, Città del Messico, Lima, Santiago del Cile, Bogotà, Quito, Montevideo, Rio de Janeiro, San Paolo e molte altre città in Argentina, Messico, Perù, Cile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Brasile e altri paesi latinoamericani.

– Medio Oriente e Nord Africa: Dubai, Beirut, Il Cairo, Casablanca, Riyadh, Amman e altre città nella regione.

– Africa: Nairobi, Accra, Casablanca, Il Cairo e altre città africane.

– Asia: Tokyo, Bangkok, Istanbul, Kuala Lumpur, Manila, Ho Chi Minh City e altre città asiatiche.

Glovo, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro messe a disposizione sul sito ufficiale Glovo sono costantemente soggette ad aggiornamento, le opportunità di trovare delle posizioni aperte sono molto alte, per il momento sono aperte le ricerche per le seguenti posizioni:

– Corrieri indipendenti (Glovers): Glovo cerca persone che desiderano lavorare come corrieri indipendenti, consegnando prodotti ai clienti utilizzando il proprio mezzo di trasporto. Non è richiesta una particolare formazione o esperienza professionale specifica, ma è necessario possedere un mezzo di trasporto affidabile e uno smartphone per utilizzare l’applicazione di Glovo.

– Servizio clienti: Glovo cerca professionisti dedicati al servizio clienti, che siano in grado di gestire le richieste e le domande dei clienti in modo cortese ed efficiente. Questi ruoli richiedono buone capacità comunicative e capacità di risolvere i problemi.

– Gestione operativa: Glovo cerca persone che abbiano competenze di gestione operativa per supervisionare e coordinare le attività operative legate alla consegna dei prodotti. Questi ruoli richiedono una buona organizzazione, capacità di pianificazione e risoluzione dei problemi.

– Tecnologia e sviluppo: Glovo cerca esperti di tecnologia, sviluppatori e ingegneri software che possano contribuire alla creazione e all’ottimizzazione delle piattaforme e delle soluzioni digitali di Glovo.

– Marketing e comunicazione: Glovo cerca professionisti del marketing e della comunicazione che possano contribuire alla promozione del marchio, all’acquisizione di clienti e alla creazione di strategie di comunicazione efficaci.

Glovo, come candidarsi

Gli interessati a lavorare in Glovo possono inviare la vostra candidatura attraverso questa sezione dedicata alle carriere, Glovo Lavora con noi. La stessa, infatti, viene aggiornata con le opportunità di impiego disponibili, alle quali è possibile rispondere online. Per farlo occorre compilare un’apposito modulo telematico, che consente di inviare il curriculum vitae, inserire una foto e aggiungere una lettera di presentazione.