Oggetti lanciati in strada, momenti di panico ad Adrano

Un uomo ha cominciato a lanciare oggetti dal balcone spaventando i passanti. Tutto è accaduto in via Cappuccini, nel tardo pomeriggio di ieri.

Momenti di agitazione ieri, nel tardo pomeriggio, ad Adrano. Un uomo ha lanciato oggetti dal balcone in via Cappuccini, tra questi anche bottiglie di vetro e mattonelle, un potenziale pericolo per l’incolumità dei passanti.

Tempestivo l’intervento dei vigili urbani e della polizia che hanno chiuso la strada per poi soccorrere l’uomo nella sua abitazione. Sul posto pure i carabinieri ed il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso. Le ragioni di tale gesto sono in fase di accertamento.