Oggi a Siracusa convegno Unicost

SIRACUSA – Oggi, venerdì 26 maggio a Siracusa dalle ore 15.00, si svolgerà il Convegno nazionale di Unicost ‘Le Medee del nostro tempo: spunto di riflessione sull’infanzia violata”, presso il Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, in via G. Logoteta, 27.

Il convegno, organizzato dall’associazione di magistrati Unicost e dal Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, indagherà il tema degli abusi emotivi e fisici in danno dei minori all’interno del nucleo familiare.

All’evento parteciperanno: Filippo Pennisi, Presidente della Corte d’Appello di Catania; Dorotea Quartaro, Presidente del Tribunale di Siracusa; Ezechia Paolo Reale, Segretario Generale del Siracusa Institute; Margherita Rubino, Università di Genova; on.le Ilaria Cavo, giornalista e deputata; Domenico Motta, Presidente della Sezione famiglia della Corte di Appello di Catania; Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania; Lina Trovato, Sostituta procuratore, Procura della Repubblica di Catania-Dia; Raffaele Sabato, Corte Europea dei Diritti umani. Presentano il convegno: Rossella Marro e Chiara Salomone, Presidente e componente della Direzione nazionale Unicost.