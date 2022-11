Oltre 2.500 volontari nudi in spiaggia per sensibilizzare sul cancro alla pelle

Curiosa iniziativa del fotografo americano Spencer Tunick nella spiaggia australiana di Bondi Beach, nei dintorni di Sydney

Sensibilizzare l’opinione mondiale sul tumore alla pelle. Curiosa iniziativa del fotografo americano Spencer Tunick che ha radunato circa 2.500 persone volontare che si sono spogliate nella spiaggia australiana di Bondi Beach, nei dintorni di Sydney.

Today, Saturday the 26th of November, 2022 at the pinnacle of #NationalSkinCancerActionWeek

@SkinCheckChampions and @SpencerTunick invited 2500 people to #StripOffForSkinCancer. Participants paid homage to the lives lost from Skin Cancer in Australia. https://t.co/Dwvy0ASK1K pic.twitter.com/xYd9OjwkUp

— Spencer Tunick (@SpencerTunick) November 26, 2022