Orrore nel Catanese, nuovo omicidio: 20enne ucciso a Biancavilla, si indaga

Un nuovo sconvolgente crimine in Sicilia: scattano le indagini dei carabinieri.

Sgomento a Biancavilla, in provincia di Catania, dove nelle scorse ore si è registrato un omicidio: un ragazzo di 20 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco.

Ancora molto poche le informazioni su quanto accaduto.

Omicidio a Biancavilla, ucciso ragazzo di 20 anni

Ancora da chiarire sia la dinamica che il movente di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco e sarebbe deceduto prima dell’arrivo all’ospedale Maria Santissima Addolorata. Sono in corso le indagini, coordinate dai carabinieri di Paternò (CT).

Non si esclude che il delitto possa essere avvenuto al culmine di una lite, avvenuta nei pressi di viale Europa a Biancavilla.

Il delitto di via Maqueda

Pochi giorni fa la Sicilia – in particolare la città di Palermo – è rimasta sconvolta da un altro omicidio con una vittima giovanissima, un ragazzo di 20 anni. Lo scorso 4 luglio, diversi giovani sarebbero rimasti coinvolti in un brutale pestaggio ai danni del 20enne in via Maqueda. Uno di loro è stato arrestato. La dinamica dell’accaduto rimane ancora da chiarire.

Per la vittima dell’atroce gesto di violenza non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto negli scorsi giorni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Paolo Giaccone, dove era stato ricoverato con gravissime ferite.

