Omicidio Fragalà, condanne definitive. Meloni: “Sua onesta è fonte ispirazione”

I giudici hanno confermato le condanne per l'uccisione dell'avvocato Enzo Fragalà. ll pensiero di Giorgia Meloni: "Un abbraccio a famiglia".

I giudici della prima sezione penale delle Corte di Cassazione hanno riconosciuto come definitive le condanne per l’uccisione dell’avvocato Enzo Fragalà, colpito mortalmente a bastonate davanti al suo studio legale nel febbraio 2010. Confermata, quindi, la sentenza di un anno fa della Corte d’Assise d’Appello del capoluogo palermitano.

Omicidio Fragalà, le condanne

Diventa definitiva la condanna a 30 anni per Antonino Abbate, ritenuto l’esecutore materiale dell’assalto. Ventiquattro anni per Francesco Arcuri, il boss di Borgo Vecchio identificato come il mandante dell’aggressione. Sono 22 gli anni di condanna per Salvatore Ingrassia, componente del commando con funzioni logistiche. Antonio Siragusa, reo confesso, è stato condannato a 14 anni. Per l’uomo i giudici di primo e secondo grado avevano riconosciuto le attenuanti della dissociazione.

Condanne Fragalà, il messaggio di Giorgia Meloni

Sulla conferma alle condanne agli colpevoli della morte di Enzo Fragalà si è espressa anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la quale ha riservato un pensiero all’avvocato morto e ai familiari attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter.

“La prima sezione della Corte di Cassazione ha confermato le condanne per l’omicidio dell’avvocato Enzo Fragalà, avvenuto per mano mafiosa nel 2010 a Palermo. La sua onestà e il suo impegno per la legalità sono fonte di ispirazione. Un abbraccio alla figlia Marzia e alla famiglia”, ha scritto la premier.