Omicidio Giarratana, Barresi confessa: “L’ho uccisa io, sono depresso”

Rosalba Dell'Albani, 52 anni, è stata uccisa nella casa della madre dal cognato Mariano Barresi: l'uomo ha confessato l'omicidio

Giarratana e tutto il Ragusano sono sotto shock per l’assassinio di Rosalba Dell’Albani, uccisa a coltellate a soli 52 anni dal cognato Mariano Barresi di 66, arrestato questa mattina dai Carabinieri.

Il delitto è avvenuto nella casa della madre della vittima, dove la donna si trovava per accudirla di notte.

Rosalba Dell’Albani era la moglie di un Brigadiere dei Carabinieri in servizio a Ragusa, quest’ultimo fratello del reo confesso omicida.

Barresi ha confessato l’omicidio della cognata

Portato nella caserma dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa, Mariano Barresi, assistito da un legale di fiducia, dopo un primo momento di silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere, è poi crollato, ammettendo di essere il responsabile dell’omicidio della cognata Rosalba Dell’Albani: “Sono stato io, sono depresso da quando sono entrato in pensione quasi due anni fa”, avrebbe rivelato agli inquirenti.

La dinamica dell’omicidio

L’omicidio di Rosalba Dell’Albani è avvenuto in una palazzina a due piani abitata da due sorelle della 52enne e dalla madre, residente al piano terra: Barresi, invece, stava al secondo piano.

Le tre case erano comunicanti, tenute con le porte interne aperte. Secondo le prime ipotesi, Barresi, in pensione da poco e dal carattere introverso, sarebbe uscito dalla sua abitazione armato di coltello e una volta sceso al piano terra avrebbe ucciso la cognata.

Ad avvisare le autorità della tragedia sarebbe stata un’altra familiare. La donna lascia il marito e tre figli: due carabinieri, uno in servizio a Trapani ed uno in Calabria, e uno studente in un istituto alberghiero.

Il cordoglio del sindaco di Giarratana

Il sindaco di Giarratana, Bartolo Giaquinta, ha voluto subito esprimere il suo cordoglio e quello di tutto il comune ragusano per la tragedia avvenuta questa mattina.

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono la propria vicinanza e solidarietà alle famiglie Fracasso e Dell’Albani per il grave lutto che li ha colpiti e che ha scosso l’intera comunità”.