Giuseppe Catania ucciso a fucilate a Furci Siculo, disposto il fermo per Gaetano Nucifora

Trasferito in carcere Gaetano Nucifora, accusato dell'omicidio avvenuto ieri sera dell'ex agente di polizia Giuseppe Catania.

Si sono aperte le porte del carcere per Gaetano Nucifora, 57enne di Roccalumera accusato di aver assassinato con dei colpi di fucile a Furci Siculo il 63enne Giuseppe Catania, ex agente della Squadra Mobile di Messina, in pensione da circa tre anni.

L’uomo ha confessato l’omicidio dell’amico dopo essersi consegnato spontaneamente ai carabinieri che lo stavano cercando dopo il delitto.

Dal diverbio ai colpi di fucile

Nucifora avrebbe raccontato ai militari di aver avuto un diverbio con Catania legato alla sfera privata, motivo per il quale l’uomo avrebbe deciso di allontanarsi e ricomparire sul lungomare davanti alla vittima con in mano un fucile.

Il 57enne avrebbe quindi esploso tre-quattro colpi all’indirizzo di Giuseppe Catania, sul lungomare di Furci Siculo. Successivamente, avrebbe fatto rientro a casa per poi consegnarsi alla locale Stazione dei carabinieri.

Nelle scorse ore è quindi stato emesso il provvedimento di fermo nei confronti di Gaetano Nucifora. Le indagini sull’accaduto sono condotte dalla Compagnia dei carabinieri di Taormina e coordinate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio della Procura della Repubblica di Messina.

